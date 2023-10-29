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NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını bu fotoğrafla kutladı - Son Dakika

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını bu fotoğrafla kutladı

Son Güncelleme: 29.10.2023 12:53

NATO'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlandı. NATO, Türkiye'yi kutlarken müttefiklerini de kutlamaya davet etti. Paylaşımlarda Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak tebrik etti. NATO'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

"SİZ DE MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'Yİ KUTLARKEN BİZE KATILIN"

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugün, kuruluşunun 100. yılını kutladığı hatırlatılarak, "Siz de müttefikimiz Türkiye'yi kutlarken bize katılın." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, Türk bayrağı açmış Mehmetçiklerin fotoğrafı da yer aldı.

NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını yaptığı paylaşımla kutladı

NATO'NUN ANA HESABI DIŞINDA BİRÇOK HESAPTAN KUTLANDI

NATO'nun ana hesabının dışında komutanlıkların ve çeşitli NATO birimlerinin hesaplarından da kutlama mesajları yayınlandı. NATO Müşterek Harp Merkezi, NATO Savunma Koleji, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, karargahı İzmir'de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı gibi birçok hesaptan Türkiye'nin 100. yılı kutlandı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını bu fotoğrafla kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını bu fotoğrafla kutladı - Son Dakika
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