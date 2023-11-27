Netanyahu, Elon Musk'ı içi boş beşikle ikna etti

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İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tel Aviv ve ABD'li milyarder Elon Musk'ın Gazze Şeridi'ne internet verilmemesi için prensipte anlaştığını duyurdu. Buna göre, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink, İsrail'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamayacak. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze'de öldürdüğü 6 binden fazla çocuğu görmezden gelerek Musk'a, 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdirip boş beşik gösterdi.

GAZZE'YE UYDU İNTERNETİ SAĞLAMAYACAK

ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gitti. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi bu sabah yaptığı açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

MUSK'A BOŞ BEŞİK GÖSTERDİ

ABD'li milyarder Elon Musk, daha sonra ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi. Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Netanyahu da sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. Gazze'de öldürdüğü binlerce çocuğu unutan Netanyahu, boş beşik gösterdiği Musk'la fotoğrafına "Hamas'ın işlediği insanlığa karşı suçları yakından göstermek için Elon Musk'la Kibbutz Kfar'ı gezdim" notunu düştü.

6 BİNİ ÇOCUK, 14 BİNDEN FAZLA İNSANI KATLETTİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.