Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor

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İsrail medyası, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasının "İsrail tarafından bombalanmasına" karşılık verme tehdidinde bulunmasının ardından Büyük Tel Aviv Bölgesi'ndeki yerel yetkililer alarma geçti. Yedek askerleri göreve çağırıp sığınakları açmaya başlayan İsrail, şehirlerde geniş çaplı GPS karartması uygulamaya başladı. Google Haritalar, Waze ve diğer uygulamaları açanlar kesintiler yaşarken, Tel Aviv'de GPS kullananan sürücülerin önüne Beyrut caddeleri ve sokakları çıktı.

04.04.2024 14:48  Güncelleme: 15:10
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İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran'ın tehdidi ise İsrail'i alarma geçirdi.

"İRAN DOĞRUDAN İSRAİL'E FÜZE ATARSA ŞAŞIRMAM"

İsrail merkezli "Walla" sitesinde yer alan haberde güvenlik gerilimlerinin ardından Gush Dan'deki (Büyük Tel Aviv Bölgesi) birçok yerel yetkilinin bu gece sığınakları açmayı düşündüğü belirtildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre de İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, " İran, doğrudan İsrail'e füze atarsa şaşırmam." ifadesini kullandı. Yadlin, "Hizbullah, ramazan ayının son cuma günü yani tam iki gün sonra savaşı başlatmak için emir almış olabilir" görüşünü paylaştı.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ YÜKSEK ALARMA GEÇİRİLDİ

Maariv gazetesi ise İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'ın yakın zamanda karşılık verme ihtimali nedeniyle yüksek alarma geçirildiğini bildirdi. Kanal 13'ün askeri yorumcusu Alon Ben David, "İsrail, İranlıların bu sefer karşılık verme konusunda önceki zamanlara göre daha kararlı olduğunun farkında." değerlendirmesinde bulundu.

YEDEK ASKERLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

İsrail ordusu, dün İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.

NETANYAHU GPS KARARTMASI UYGULAMAYA BAŞLADI

Öte yandan İran'dan gelecek muhtemel misilleme için kırmızı alarm veren İsrail'de askerlerin ev iznine çıkması yasaklanırken, bugün sabah başkent Tel Aviv dahil orta kesimdeki şehirlerde geniş çaplı GPS karartması uygulanmaya başlandı. Google Haritalar, Waze ve diğer uygulamaları açanlar kesintiler yaşarken, Tel Aviv'de GPS kullanan sürücülerin önüne Beyrut caddeleri ve sokakları çıktı.

İSRAİL ORDUSUNDAN BİR AÇIKLAMA YOK

Navigasyon problemlerinin yanı sıra Wolt ve Gett gibi kurye ve nakliye uygulamalarında da kesintiler var. Söz konusu uygulamalar, müşterilerini gecikmeler konusunda uyarıyor. İsrail işgal ordusunun küresel GPS sinyallerini engellediği biliniyor ancak henüz ordudan bir yorum yok.

LÜBNAN VE GAZZE'DE DE KARARTMA UYGULANMIŞ

Times of Israel, GPS kesintilerinin önceki aylarda Lübnan ve Gazze Şeridi sınırlarında uygulandığını ancak ülkenin orta kesimindeki karartmanın nadiren olduğunu bildirdi.

Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor

Tel Aviv, İsrail, Suriye, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ZORBEY HORASANLI: İran hiçbir zaman sahiiplerini ısırmaz..hırllar hırlar geri durur.. 19 1 Yanıtla
  • Bu Kim: mesaja bak tasman elimizde asil hedef beyrut diyiyor 9 0 Yanıtla
  • ben irfo: israilde askermi var sanki hepsi parali askerler .. 8 0 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: İran müslüman olmayan ülkeyle savaşmaz. Onların asıl derdi İslam'la. 6 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Iran havlayan fino gibi . Kuru gürültü 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat: Karşılıklı dövüş hiç birşey yqpmaz türkiyede yapmadıgı gibi. 0 0 Yanıtla
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