Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor - Son Dakika
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Dünya

Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor

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Gazze'yi kan gölüne çevirip 38 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlık yapmaya başladı. Gazze'deki şiddetli çatışmaların sona ereceğini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birliklerin çoğunluğunun Lübnan sınırına kaydırılacağını söyledi. Netanyahu, bölgede Filistin Devletine hazır olmadığını da söyledi.

24.06.2024 08:46  Güncelleme: 09:54
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAMAS'I YOK ETMEDEN SAVAŞI DURDURMAYA HAZIR DEĞİLİM"

"Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz" diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti. Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim" dedi.

BİRLİKLER LÜBNAN SINIRINA KAYDIRILACAK

Netanyahu, bu çatışmalar sona erdiğinde Gazze Şeridi'ndeki birliklerin bir bölümünün kuzeydeki Lübnan sınırına kaydırılacağını açıkladı. İsrail Başbakanı, bu sayede Hizbullah saldırıları sonucu güneye giden İsraillilerin geri geleceğini belirtti. Aksi halde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik askeri operasyon sinyali de verdi.

Netanyahu diğer yandan Gazze Şeridi'nde sivil yönetim kurulması ve bölgenin silahsızlanması gerektiğini belirtti. "Orayı Filistin Devleti'ne vermeye hazır değilim" dedi. İki devletli çözüme karşı olduğunu açıkladı.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

Yeni savaş kapıda! Gazze\'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor - Son Dakika

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