Netanyahu öldü mü? İddiaları günlendiren görüntü

İran ile İsrail ve ABD arasında devam eden sava sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Netanyahu'nun yaptığı bir basın açıklaması sırasında paylaşılan görüntülerde elinin altı parmaklı görünmesi, videonun yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

GÖRÜNTÜDEKİ DETAY TARTIŞMA BAŞLATTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Netanyahu'nun konuşma sırasında elini kaldırdığı bir karede altı parmaklı göründüğü öne sürüldü. Yapay zeka tarafından üretilen görüntülerde sıkça görülen "el ve parmak anatomisini doğru oluşturamama" hatasının bu videoda da yer aldığı, görüntünün gerçekliği konusunda şüphelerin dile getirilmesine neden oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Söz konusu iddialar, Netanyahu'nun son günlerde kamuoyu karşısına sınırlı şekilde çıkması ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı yönündeki haberlerle birlikte tartışılmaya başlandı. Ayrıca ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın İsrail'e planlanan ziyaretlerinin iptal edilmesi de çeşitli yorumlara neden oldu.

NETANYAHU ÖLDÜ MÜ?

Bunun yanı sıra bazı sosyal medya hesapları, İsrail'in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Netanyahu'nun saldırılarda hayatını kaybettiği ancak bu durumun gizlendiği yönünde doğrulanmamış iddialar ortaya attı.

Öte yandan ortaya atılan iddialara ilişkin İsrail hükümeti veya resmi kaynaklardan herhangi bir doğrulama yapılmadı.