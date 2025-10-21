Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı

Netanyahu: Pazar günü Gazze\'ye 153 ton bomba atıldı
21.10.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını pazar günü ihlal ettiğini öne sürerek, Gazze'de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin meclisi Knesset'in açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Benim liderliğim altındaki hükümet, Hamas'ın taleplerinin hiçbirini kabul etmedi. Başımızdaki varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdık ve İran eksenine darbeler indirdik. İsrail'in caydırıcılık gücünü artırdık, hayatta olan rehinelerimizi geri getirdik ve hala orada bulunan ölen rehineleri de geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE DÜZİNELERCE HEDEFİ 153 TON BOMBA İLE VURDUK"

Hamas'ın ateşkes anlaşmasını önceki gün açıkça ihlal ettiği iddia eden Netanyahu, "Hamas, gücümüzü hemen hissetti. Gazze'de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduk. Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir izin belgesi değildir. Bize karşı saldırganlık, çok ağır bir bedel ödetilecektir. ABD Başkanı Donald Trump ile kararlaştırdığımız sürecin sonunda, Hamas'ın askeri ve siyasi gücü ortadan kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu.

HAMAS İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, dün enkazdan çıkarıldığı belirtilen 1 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi. Açıklamada, "Ölen esirin tabutu, ordu birlikleri tarafından eşlik edilerek kısa bir süre önce İsrail sınırını geçti ve kimlik tespit işlemlerinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülüyor" denildi.

Kaynak: DHA

Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, İsrail, Pazar, Gazze, Pazar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı sahada Edremit saldırganı paniği Yeni görüntüsü ortaya çıktı Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
Fiyatı 300 TL’den 70 TL’ye düşünce çiğ çiğ yedi Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
İnfial yaratan iddia: Ankara’da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu
Hüseyin Yayman’dan CHP’li Mahir Başarır’ın sözlerine sert tepki Hüseyin Yayman'dan CHP'li Mahir Başarır'ın sözlerine sert tepki
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi
Beşiktaş’tan bomba Cengiz Ünder kararı Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

12:51
Netanyahu, Katar ve Türkiye’yi tehdit olarak görüyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor
12:21
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı TOKİ’ye kiralama yetkisi geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor
11:57
Minguzzi davasında ’’talihsizlik’’ diyen sanık avukatı kendini yerde buldu
Minguzzi davasında ''talihsizlik'' diyen sanık avukatı kendini yerde buldu
11:42
Sarkozy hapse girdi Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
11:20
Bahçeli’den Anayasa’nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 13:19:52. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.