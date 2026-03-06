Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız

Netanyahu\'sunu, Trump\'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye\'nin yanındayız
06.03.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Sanchez, "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" diyerek İsrail ve ABD'ye tepki gösterdi. Sanchez ile ortak açıklama yapan Portekiz Başbakanı Montenegro ise "Türkiye'nin yanındayız" mesajını verdi.

İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde düzenlenen 36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirvesi'nin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da artan gerilim de gündeme geldi.

"BU SAVAŞ DÜNYA BARIŞI İÇİN TEHDİT"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgedeki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirterek İran'a yönelik saldırıların büyük bir hata olduğunu söyledi. Sanchez, savaşın yalnızca bölgesel değil küresel sonuçlar doğuracağını vurguladı. Sanchez, "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı." ifadelerini kullanarak uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini dile getirdi. Savaşın petrol ve gaz fiyatlarını artırdığını, bölgedeki halkların acı çektiğini ve ekonomik etkilerinin tüm dünyaya yansıyacağını belirtti. İspanya'nın uluslararası hukukun yanında olduğunu vurgulayan Sanchez, ülke kamuoyunun büyük bölümünün de savaşa karşı olduğunu söyledi.

Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız

DOĞU AKDENİZ'E FIRKATEYN GÖNDERİLECEK

Sanchez ayrıca İspanya'nın "Cristobal Colon" adlı fırkateyni Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıkladı. Fırkateynin koruma, kurtarma, savunma ve kolektif güvenlik görevleri kapsamında bölgede bulunacağını ifade etti.

PORTEKİZ: TEHDİTLER ÇÖZÜM DEĞİL

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik ticari tehditleri hakkında konuşarak "Tehditler çözüm yolu değildir" dedi.

Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız

Montenegro, İran rejiminin insan hakları ihlalleri ve nükleer programına rağmen bölgede gerilimin düşürülmesi gerektiğini savunduklarını belirterek diplomasi ve müzakerenin tek çözüm yolu olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ" MESAJI

Portekiz'in Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler ile uyum içinde hareket ettiğini söyleyen Montenegro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdikleri destek gibi müttefik ülkelere dayanışma göstermeye devam edeceklerini belirtti. Montenegro ayrıca Türkiye'nin de müttefik ve dost bir ülke olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Zirve kapsamında iki ülke hükümetleri; iklim değişikliğiyle mücadele, sivil koruma, acil müdahale, sağlıklı beslenmenin teşviki, rekabet gücü ve tüketici hakları ile işçi hakları ve sosyal politikalar alanlarında çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika

Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Fenerbahçe’den tarihi transfer operasyonu Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Fransa’nın BAE’ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

20:13
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
19:57
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama
Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
19:18
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
18:59
Görüntüleri paylaşıldı Bunlar da İsrail’in Müslüman askerleri
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
18:27
Trump, Küba’nın çok yakında düşeceğini savundu
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 20:31:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.