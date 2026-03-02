Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

Daha önce askeri müdahalede bulundukları ülkelerde içeride halkı kışkırtarak istediklerini alan ABD ve İsrail, savaşta üç gün geride kalmasına rağmen İran'da bekledikleri halk desteğini alamadı.

555 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İRAN HALKI MEYDANLARA DAVET EDİLDİ

Saldırıların ardından İranlı yetkililer, vatandaşları ülke genelindeki şehirlerin ana meydanlarına ve Tahran'daki İslam Devrimi Meydanı'na davet etti. Programların saat 20.00 itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "İran'ın asil ve şehit seven milletini, ülke genelindeki şehirlerin ana meydanlarında ve Tahran'daki İslam Devrimi Meydanı'nda büyük bir buluşmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. Etkinliklerin ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirileceği, Tahran'daki programın ise dini heyetlerin katılımıyla yapılacağı bildirildi.

MESAJ: HEM DESTEK HEM GÖZDAĞI

Çağrının bir yandan mevcut yönetime verilen desteği uluslararası kamuoyuna göstermek, diğer yandan içeride olası karışıklık girişimlerine karşı güçlü bir mesaj vermek amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

NETANYAHU'DAN "SOKAKLARA DÖKÜLÜN" ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı video mesajda İran halkına seslendi. Netanyahu, "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsat. Rejimi devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" ifadelerini kullandı.