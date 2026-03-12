Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi - Son Dakika
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi

Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran\'dan füzeli yanıt geldi
12.03.2026 22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran\'dan füzeli yanıt geldi
Öldüğü iddia edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından ilk kez basın toplantısında ortaya çıktı. İran'a saldırılarda asıl amacını itiraf eden Netanyahu "Orta Doğu'yu değiştiriyoruz ve bölgesel bir güç, bazı alanlarda ise küresel bir güç haline geliyoruz" dedi. Öte yandan, Netanyahu'nun konuşmasına devam ettiği sırada İran'dan İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldı.

Öldüğü iddia edilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından ilk kez basın toplantısında ortaya çıktı.

Düzenlediği çevrimiçi toplantıda konuşan Netanyahu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRİYORUZ VE KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELİYORUZ"

"Hizbullah saldırganlığının bedelini ödeyecek. Orta Doğu'daki güç dengesini değiştirecek büyük başarılara imza attık. Tarihi günlerdeyiz ve İran'a karşı operasyon devam ediyor. İsrail için en büyük tehlike İran'da yatıyor. İran rejimi, İsrail'i balistik füzelerle yok etme planı yapıyor ve nükleer bomba geliştirmeye çalışıyor. Orta Doğu'yu değiştiriyoruz ve bölgesel bir güç, bazı alanlarda ise küresel bir güç haline geliyoruz. İran rejimi, vekil güçleri, balistik füzeleri ve nükleer programı aracılığıyla İsrail'i yok etmeyi amaçlayan bir sistem kurdu.

"HAMANEY'İ ORTADAN KALDIRDIK, OĞLU İSE ARTIK KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKAMIYOR"

Amerika Birleşik Devletleri ile eşi benzeri görülmemiş bir ittifak kurduk ve Trump ile her gün görüşüyorum. İran halkının rejimi devirmesi için gerekli koşulları yaratmak üzere çalışıyoruz. İran halkı için özgürlük anı yaklaşıyor, ancak bu tamamen halkın elinde. Rejimin düşüşü garanti değil. İran Devrim Muhafızları ve Besic güçlerine karargahlarında ve kontrol noktalarında sert darbeler indireceğiz. İranlıların İsrail için varoluşsal tehditler geliştirmesine izin vermeyeceğiz. Daha fazla sürprizimiz olacak. İran artık eski İran değil. Hamaney'i ortadan kaldırdık, oğlu ise artık kamuoyu önüne çıkamıyor."

DAHA KONUŞMASINI BİTİRMEDEN İRAN'DAN YANIT GELDİ

Öte yandan, Netanyahu'nun konuşmasına devam ettiği sırada İran'dan İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldı. Önce telefonlara uyarı alarmları gönderildi, ardından İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran misillemesinde füze isabeti veya yaralanma raporu almadığını duyurdu. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sedat Keskin Sedat Keskin:
    neden bazı haberlede yorumlar kapalı isralli vekil bıçaklanmış zevkle iki yorum yaptirmadiniz 46 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    büyük ortadoğu projesinin başkanı kimdir ? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
