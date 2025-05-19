Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
Gazeteci Nevzat Çiçek, ekonomi forumu için bulunduğu Irak'tan edindiği bilgileri, tv100 canlı yayınında açıkladı. Çiçek, Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Cemal Raşid'in, terörsüz Türkiye'ye sürecine destek vereceklerini öğrendiğini açıkladı.
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19.05.2025 20:53:21. #7.11#
SON DAKİKA: Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek - Son Dakika
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