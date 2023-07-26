New York City'de Yanan Vinç Çöktü, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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New York City'de Yanan Vinç Çöktü, İki Kişi Yaralandı

26.07.2023 15:46

New York City'de yanmakta olan bir vinç çöktü ve iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, gökyüzüne duman yükselterek korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Bir görgü tanığı, olayın 'şimşek gibi veya bir patlama gibi' ses çıkardığını belirtti ve itfaiyecilerin yangına müdahale ettiği görüldü. Çarpıcı bir video, vinçin çökerken karşısındaki bir binaya çarptığını gösteriyor. Olayın ardından yakındaki bir otel tahliye edildi. New York İtfaiye Departmanı, üçüncü alarmın devreye girdiği bu ciddi yangına müdahale ettiklerini doğruladı. Olayda vinç parçalarının aşağıdaki araçlara düştüğü belirtiliyor, ancak bu bilgi henüz doğrulanmamış. Görgü tanıkları, yangının Manhattan'daki Hudson Yards inşaat alanında, Hell's Kitchen bölgesine yakın 41. Cadde ve 10. Cadde'de meydana geldiğini ifade etti. Polis, bölgeden uzak durulmasını tavsiye ediyor ve trafikte bekleme ihtimaline karşı alternatif yolların kullanılmasını öneriyor.

New York City'de yanmakta olan bir vinç çöktü veiki kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, gökyüzüne duman yükselterek korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

New York City'de Yanan Vinç Çöktü, İki Kişi Yaralandı

Bir görgü tanığı, olayın "şimşek gibi veya bir patlama gibi" ses çıkardığını belirtti ve itfaiyecilerin yangına müdahale ettiği görüldü.

Çarpıcı bir video, vinçin çökerken karşısındaki bir binaya çarptığını gösteriyor. Olayın ardından yakındaki bir otel tahliye edildi.

New York City'de Yanan Vinç Çöktü, İki Kişi Yaralandı

New York İtfaiye Departmanı, üçüncü alarmın devreye girdiği bu ciddi yangına müdahale ettiklerini doğruladı.

Olayda vinç parçalarının aşağıdaki araçlara düştüğü belirtiliyor, ancak bu bilgi henüz doğrulanmamış.

Görgü tanıkları, yangının Manhattan'daki Hudson Yards inşaat alanında, Hell's Kitchen bölgesine yakın 41. Cadde ve 10. Cadde'de meydana geldiğini ifade etti.

New York City'de Yanan Vinç Çöktü, İki Kişi Yaralandı

Polis, bölgeden uzak durulmasını tavsiye ediyor ve trafikte bekleme ihtimaline karşı alternatif yolların kullanılmasını öneriyor.

New York City'de Yanan Vinç Çöktü, İki Kişi Yaralandı
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Son Dakika Dünya New York City'de Yanan Vinç Çöktü, İki Kişi Yaralandı - Son Dakika


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