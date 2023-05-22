New York'ta bulunan Türkevi'nin camlarını demir levye ile kırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

New York'ta bulunan Türkevi'nin camlarını demir levye ile kırdılar

22.05.2023 17:33

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu ve Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı 2. turu için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı yapıldı. Kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı. Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu, Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi binası saldırıya uğradı.

NEW Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, sabaha karşı Türkevi'ne yönelik saldırıda sadece hasar meydana geldiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.

Başkonsolos Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle Türkevi'nin Konsolosluk giriş kapıları ve camlarına vurma suretiyle zarar verdiğini kaydetti.

Söz konusu saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ile 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık" ifadelerini kullandı.

"OY VERME İŞLEMİ ETKİLENMEYECEK"

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini ifade eden Özgür, söz konusu saldırının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini kaydetti.

Türkevi'ndeki sandıkların 24 Mayıs'a kadar açık olacağını ifade eden Özgür, "Türkevi'ndeki sandıklar bugün olağan şekilde saat 08.00 itibarıyla açılmış ve vatandaşlarımız oylarını kullanmaya devam etmektedirler" diye konuştu.

Türkevi'nden kareler:

New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! Demir levye ile camları kırdı
New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! Demir levye ile camları kırdı
New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! Demir levye ile camları kırdı
YORUMLAR
500
İşte Türkevi'ne yönelik saldırının görüntüleri! Demir levyeyle saldırmış İşte Türkevi'ne yönelik saldırının görüntüleri! Demir levyeyle saldırmış

New York, Türkiye, Türkevi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta bulunan Türkevi'nin camlarını demir levye ile kırdılar - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı
00:42 Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor
00:23 Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
00:23 Adıyamanlı depremzededen örnek davranış
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
00:22 Yeni bir dev doğuyor! Suudi prensin satın aldığı Newcastle, resmen Şampiyonlar Ligi'nde
00:21 WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor
00:21 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti
00:16 WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 06:10:48. #1.13#
SON DAKİKA: New York'ta bulunan Türkevi'nin camlarını demir levye ile kırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement