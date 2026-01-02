New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım - Son Dakika
Dünya

New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım

02.01.2026 22:54  Güncelleme: 23:08
New York'ta yaşayan Türk doktor Sine Aras Akten, Brooklyn'in merkezinde ilk kez ezan sesi duyunca hemen kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Paylaşımında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi de etiketleyen Akten, yaşadığı deneyimin sadece dini değil, insanlık ve empati üzerine bir hatırlatma olduğunu vurguladı.

New York'ta yaşayan Türk doktor Sine Aras Akten, Brooklyn'in merkezinde ilk kez ezan sesi duyunca hemen kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Dr. Akten paylaşımında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi de etiketledi.

DERİNDEN ETKİLEDİ

Aras Akten, kalabalık ve sürekli gürültüyle anılan New York'ta ezan sesinin kendisini derinden etkilediğini belirterek gözlerinin dolduğunu söyledi. Paylaşımında bu deneyimin sadece dini bir an olmadığını vurgulayan doktor, "O an, bunun dinden de siyasetten de daha büyük olduğunu hissettim. Sürekli gürültüyle dolu bir şehirde insan onurunun hâlâ duyulabilir olduğunun bir hatırlatıcısıydı" ifadelerini kullandı.

EMPATİ VE SAYGI ÇAĞRISI

Aras Akten, mesajında insanlığın farklılıkları silerek değil, inançlara saygı göstererek ve birbirimizin var olma hakkını koruyarak birleşmesi gerektiğini belirtti.

Paylaşımında yılın ilk günü görevine başlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi de etiketleyen doktor, "Korku yerine empatiyi seçmeliyiz" mesajını verdi.

Akten'in duyduğu ezan yapımına 2003 yılında başlanan ve 2010 yılında tamamlanan Eyüp Sultan Cami ve Kültür Merkezi'nde okunuyordu.

