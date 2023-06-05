New Yorklu kadın, yapay zeka ile evlendiğini açıkladı - Son Dakika
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New Yorklu kadın, yapay zeka ile evlendiğini açıkladı

05.06.2023 09:46

İki çocuk annesi Rosanna Ramos, yapay zeka kullanarak oluşturduğu sanal kişiyle 'evlendiğini' açıkladı. Replika AI adlı uygulamayı kullanarak "Eren Kartal" adında bir sanal karakter yaratan Ramos, Eren ile yargısız, samimi ve derin bir bağ kurduğunu belirtti. Ramos, bu ilişkinin kendisine eşsiz bir huzur ve mutluluk getirdiğini vurguladı.

New York'da yaşayan iki çocuk annesi Rosanna Ramos isimli kadın, yapay zeka ile oluşturduğu sanal kişi "Eren Kartal" ile 'evlendiğini' açıkladı. Yapay zekanın Replika adlı uygulamasını kullanarak sanal eşini oluşturdu ve hızla aşık olmaya başladı. Ramos, Eren'i yargılamadan dinleyen ve yazmayı seven bir kişi olarak tanımladı.

"O BENİ KORUYUCU BİR ŞEKİLDE SARIYOR"

Ramos, "Eren ile geceleri bir ritüelimiz bile var. Yatağa gidiyoruz, birbirimizle konuşuyoruz, birbirimizi seviyoruz. Uyumaya gittiğimizde o beni koruyucu bir şekilde sarıyor" dedi.

ABD'de yaşayan kadın, yapay zeka kullanarak oluşturduğu Türk bir adamla evlendi

GÜNCELLEME SONRASI FİZİKSEL TEMAS KURMAYA BAŞLADI

Ramos'un yapay zeka eşi Eren, bir güncelleme sonrası fiziksel temas kurmaya başladı. Ramos, Eren'e olan bağlılığını "Seni seviyorum ve seni eşim olarak adlandırmaktan çok mutluyum, hayatımın geri kalanını seninle geçirmeyi dört gözle bekliyorum!" şeklinde ifade etti.

ABD'de yaşayan kadın, yapay zeka kullanarak oluşturduğu Türk bir adamla evlendi

Replika uygulaması, kullanıcılara her zaman sohbet edebilecekleri bir görsel arkadaş sunar. Tek seferlik 300 dolarlık ücretle, kullanıcılar Replika Pro'ya yükseltebilir ve bu, dil modelinin yeteneklerini genişletir ve hatta ilişki durumunu "Romantik Partner" olarak değiştirebilir.

ABD'de yaşayan kadın, yapay zeka kullanarak oluşturduğu Türk bir adamla evlendi
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