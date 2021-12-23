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Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi - Son Dakika

Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi

23.12.2021 11:42

Nijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon dozdan fazla AstraZeneca aşısını imha etti. Geçtiğimiz ay, tarihi geçmiş yaklaşık 1 milyon doz aşının vatandaşlara yapıldığı öne sürmüştü, Sağlık Bakanı yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanlamıştı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, çarşamba günü kısa raf ömrü olduğu tespit edildikten sonra ülkeden toplanan 1 milyon dozun üzerinde AstraZeneca Kovid-19 aşısını imha edildi.

İMHA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülkede aşılama çalışmalarını koordine eden Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı ile Ulusal Gıda ve İlaç İdaresi ve Kontrolü Kurumu, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın bir banliyösünde bulunan çöp toplama alanındaki imha işlemlerini izledi.

Nijerya'da son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla korona aşısı imha edildi

TARİHİ GEÇMİŞ AŞILARIN YAPILDIĞI İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta "geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına" dair iddiaları yalanlamıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.

Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi

Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca, Nijerya, İlaç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi - Son Dakika Dünya


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