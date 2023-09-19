Nijerya\'da asker ve polis taşıyan araca saldırı: 8 ölü

Nijerya'da asker ve polislerin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

5 ASKER İLE 3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'nın güneyinde yer alan Imo eyaletine bağlı Ehime Mbano bölgesinde, asker ve polislerden oluşan güvenlik güçlerini taşıyan araç henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradı. Saldırıda araçtaki 5 asker ile 3 polis yaşamını yitirdi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Imo eyaleti Polis Sözcüsü Henry Okoye, saldırıyı doğrulayarak olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

İÇ SAVAŞTA MİLYONLARCA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.