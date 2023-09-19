Nijerya'da asker ve polis taşıyan araca saldırı: 8 ölü - Son Dakika

Nijerya'da asker ve polis taşıyan araca saldırı: 8 ölü

Nijerya\'da asker ve polis taşıyan araca saldırı: 8 ölü
Son Güncelleme: 19.09.2023 20:03

Nijerya'nın güneyindeki Imo eyaletinde, asker ve polislerden oluşan güvenlik personelini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Nijerya'da asker ve polislerin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

5 ASKER İLE 3 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'nın güneyinde yer alan Imo eyaletine bağlı Ehime Mbano bölgesinde, asker ve polislerden oluşan güvenlik güçlerini taşıyan araç henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradı. Saldırıda araçtaki 5 asker ile 3 polis yaşamını yitirdi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Imo eyaleti Polis Sözcüsü Henry Okoye, saldırıyı doğrulayarak olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ülkenin güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

İÇ SAVAŞTA MİLYONLARCA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Nijerya'da asker ve polis taşıyan araca saldırı: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da asker ve polis taşıyan araca saldırı: 8 ölü - Son Dakika
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