Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var

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Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Norveç vatandaşlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye pasaport yerine kimlikle giriş yapabileceğini öne sürdü.

"TÜRKİYE'NİN KURAL DEĞİŞTİRMESİNDEN ÇOK MUTLUYUM"

Huitfeldt, Bakan Çavuşoğlu ile yan yana geldiği fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye'nin pasaport kurallarını geçici olarak değiştirmesinden ötürü çok mutluyum!" dedi.

"HERHANGİ BİR ANLAŞMA İMZALANMADI"

Norveçli Bakan'ın iddiası sosyal medyada gündem olurken Dışişleri'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Norveç vatandaşlarının Türkiye seyahati hakkındaki soruya, "Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır" cevabını verdi.

"SADECE 6 BUÇUK AY KİMLİKLE SEYAHAT EDEBİLECEKLER"

Sözcü Bilgiç, "Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6,5 aylık, yani geçici bir süre için, Türkiye'ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır. Bu süre sonunda Norveç vatandaşları, Türkiye'ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerdir" dedi.