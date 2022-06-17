Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var - Son Dakika
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Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var

17.06.2022 22:48

Norveçli Bakan'ın iddiası sosyal medyada yankı uyandırırken Dışişleri'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Norveç vatandaşlarının Türkiye seyahati hakkındaki soruya, "Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır" cevabını verdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Norveç vatandaşlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye pasaport yerine kimlikle giriş yapabileceğini öne sürdü.

"TÜRKİYE'NİN KURAL DEĞİŞTİRMESİNDEN ÇOK MUTLUYUM"

Huitfeldt, Bakan Çavuşoğlu ile yan yana geldiği fotoğrafı paylaşarak, "Türkiye'nin pasaport kurallarını geçici olarak değiştirmesinden ötürü çok mutluyum!" dedi.

'Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır'

"HERHANGİ BİR ANLAŞMA İMZALANMADI"

Norveçli Bakan'ın iddiası sosyal medyada gündem olurken Dışişleri'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Norveç vatandaşlarının Türkiye seyahati hakkındaki soruya, "Norveç Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyareti sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır" cevabını verdi.

"SADECE 6 BUÇUK AY KİMLİKLE SEYAHAT EDEBİLECEKLER"

Sözcü Bilgiç, "Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına 6,5 aylık, yani geçici bir süre için, Türkiye'ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır. Bu süre sonunda Norveç vatandaşları, Türkiye'ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerdir" dedi.

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Tanju Bilgiç, Türkiye, Norveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var - Son Dakika
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