Nürnberg\'de 10 Kasım anması

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Nürnberg Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Başkonsolos Gürol Baş'ın yanı sıra konsolosluk çalışanları, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk'ün hayatını ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Törende konuşan Nürnberg Başkonsolosu Gürol Baş, Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirterek, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, hedeflerini ve Cumhuriyet'in temel değerlerini yeniden hatırlama günü olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün en zor koşullarda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini vurgulayan Baş, kazanılan bağımsızlığın Cumhuriyet ile taçlandırıldığını ve milletin kendi geleceğini belirleme hakkına kavuştuğunu söyledi. Atatürk'ün büyüklüğünün yalnızca askeri başarılarından kaynaklanmadığını belirten Baş, onun akıl, bilim, eğitim ve çağdaşlaşmayı esas alan bir gelecek hedefi ortaya koyduğunu, eğitimden hukuka, ekonomiden kültür ve sanata kadar gerçekleştirilen reformların Türkiye'nin çağdaş dünyadaki yerini güçlendirdiğini kaydetti.

Baş, gençlere verilen önem, bilime duyulan güven ve kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri yeri almaları için atılan adımların Atatürk'ün ileri görüşlü liderliğinin önemli göstergeleri olduğunu belirtti. Atatürk'ün mirasını yaşatmanın yalnızca onu anmakla sınırlı olmadığını ifade eden Baş, Cumhuriyet'in temel değerlerini korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik, savunma sanayisi ve askeri alanlardaki gelişmelerine de değinen Baş, ülkenin uluslararası alandaki konumunun ve insani yardım çalışmalarındaki rolünün önemine dikkat çekti. Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin bugün de yol gösterici olduğunu belirten Baş, Cumhuriyet'in korunması ve daha ileriye taşınması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne ülkenin gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Baş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri saygı, minnet ve rahmetle andı.