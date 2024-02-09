Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşlarla bir araya geldi

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vişnelik, Gülpınar ve Erenköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kurt'a ziyaretlerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de eşlik etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan işçilerin düzenli olarak maaşlarını aldıklarını belirterek, önceliğin çalışanların olduğunu söyledi. Geçmiş dönemlerde çalışan yerine müteahhitlerin gözetildiğini belirten Başkan Kurt, şunları kaydetti:

"Biz, müteahhitti de bitirdik. Şu an Odunpazarı belediyesinde çok büyük işler dışında, yasal olarak zorunlu bir biçimde müteahhit kullanmanın dışında tüm hizmetleri kendimiz yapıyoruz. Müteahhidimiz yok. Biz göreve gelmeden önce cenaze hizmetlerini, nakliye, servis işlerini bir müteahhit yapıyordu. Binek araçları bir müteahhit veriyordu. Biz bunların hepsini bitirdik. Müteahhit karı yasal olarak yüzde 25, yani yüz liralık iş yaparsanız 25 lira müteahhit kar etmek zorunda. Bizim bütün araçlarımız kiralıktı ve yakıt dahil kiralıktı. 8 saat çalışmak üzere bir program yapıyorlardı. Hiç bir araç 8 saat çalışmıyordu. Araç duruyordu. Kirası işliyordu. Ancak mazot tüketilmiyordu. Bu yıl yaptığımız tasarruflar neticesinde araçlarda kullanılan 250 bin litre mazotu tasarruf ettik. Düşünün bunun müteahhitte olduğunu 250 bin litre mazotun parası fazladan gitti. Şuanda mazotun ortalama 40 lira olduğunu düşünün. Tasarruf yaparak belediyenin bütçesini artıya geçirdik. Belediye olarak hiçbir ekonomik sıkıntımız yok. Paramız var. Ödemelerimiz düzgün ve çok ciddi yatırımlar yaptık."

"TOKİ BAŞKANI 'ADAM HAKLI' DEDİ"

Odunpazarı'nda 10 yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Başkan Kazım Kurt, şöyle devam etti:

"2010 yılında gecekondu önleme bölgesi ilan edilmiş. Erenköy'ün yarısı gecekondu önleme bölgesi sınırları içerisinde Öyle olduğu için o dönemin Odunpazarı Belediyesi burayı planlayamamış. Planlayamadığı için 2014'te göreve geldiğimizde önümüzde bulduk. TOKİ ile görüşmeler yaptık. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde bu bölgede yapılacak, yapılması hayal edilen konutlarla ilgili sözleşmelerin yanlış olduğunu gördük. Doğru sözleşme yapılmadan bu işin başlamasının mümkün olmadığını söyledik. Şu anda Fatih Belediye Başkanı olan kişi TOKİ'nin başkanıydı. Biz buradan bir teknik heyetle oraya gittik. Onların teknik heyetiyle toplantı yaptık. TOKİ başkanı bana dedi ki 'sen niçin bu projeye karşı çıkıyorsun?' diye sordu. Ben de anlattım. Niçin karşı çıkıyorum? Burada yapılacak cami nerede? Birinci etapta dedi. Okul nerede? Birinci etapta. Pazar yerleri de şurada. Park alanı nerede? Birinci etapta. Peki birinci etapta bunlar yapıldı mı? Yapılmadı. O zaman kimse kimseyi kandırmaz… Biz buradaki donatıların hepsini sağlam istiyoruz. Ben buraya halk merkezi, spor salonu, kültür merkezi yapacağım. Nereye yapacağım bunları dedim. Yer yok. Arsa yok. O zaman kusura bakmayın bu projeyi değiştirip doğrusunu yapın. Eyvallah birlikte yapalım. Ama en önemli şart şu. Ödemeler sabit olsun. TOKİ başkanı 'adam haklı' dedi. Doğru dürüst yapın dedi. Çekti gitti. Doğru dürüst bir şey yapılmadı. 5 yıl uğraştık. Ama ne yazık ki yaptıramadık."

Odunpazarı Belediyesi olarak bir plan yaptıklarını ve TOKİ'ye dava açtıklarını anlatan Başkan Kurt, "Mahkeme planı iptal etti. Bir daha yaptık. Yine dava açtı. Yine iptal oldu. En sonunda AKP'li meclis üyelerine, yöneticilerine baskı yapa yapa, dava açtırmadan bir plan yaptık. Oy birliğiyle geçirdik. ve o bölgeyi planladık. Yani gecekondu önleme bölgesi olan bölgenin 5 binlik ve binlik planlarını yaptık. Ondan sonra imar uygulaması denilen bir şey var, arsaların birleştirilmesi işini de gerçekleştirdik. İlan ettik. Şu anda burası artık inşaat yapılabilecek hale geldi, ama TOKİ'siz çünkü TOKİ yapmıyor" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ESKİŞEHİR'E BİR KADIN BELEDİYE BAŞKANI ÇOK YAKIŞACAK"

CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayşe Ünlüce ise şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde, Kazım Kurt başkanımızın dediği gibi, kendimizi evimizde hissediyoruz. Yılmaz hocamız 25 yıldır, Ahmet Ataç başkanımız 20 yıldır ve Kazım başkanımızın da 10 yıldır şehrimizi yönettiklerini görmek gurur verici. Verdikleri güzel şehir için teşekkür borçluyuz. Bu şehri korumak ve ileriye taşımak için güçlü bir ekip burada hazır. Eskişehir halkına da teşekkürlerimi sunuyorum. Genel sekreterlik görevim boyunca üç başkandan da çok şey öğrendim. Eskişehir'de doğdum ve hep bu şehirde yaşadım. Gündemde sıkça yer alan genel sekreterlik konusu üzerinde konuşuluyor. Genel sekreterlik, büyükşehirlerde belediye başkanından sonra gelir. Yaklaşık 6 bin personelimiz var ve onları yöneterek bugünlere geldik. Bence, Cumhuriyet'in 100. yılında Eskişehir'e bir kadın belediye başkanı çok yakışacak."