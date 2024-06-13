Öfkeli kadın yolcu, tuvalet ücretini protesto etmek için havalimanında çıplak gezdi

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Vietnamlı turist Nguyen Thuytrang (34), Filipinler'deki tatilini yeni bitirmişti ki polisler, iddiaya göre, kendisinden vize aşımı ücreti talep etti (8 Haziran Cumartesi). Öfkelenen tatilci, ücretleri tartıştıktan sonra kötü yönetilen Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda kadınlar tuvaletine gitti. Şaşırtıcı bir şekilde, birkaç dakika sonra çıplak olarak geri döndü ve güvenlik kapıları ile vücut tarayıcısından geçti.

Görüntülerde, turistin güvenlik görevlilerinin şaşkın bakışları arasında güvenlikten geçerek göçmenlik kontuarına doğru yürüdüğü görülüyor. Görevliler, kadını durdurmakta zorlandılar.

NAIA Terminal 3 havaalanı polisi APO1 Michael Ronald de Guzman, "Kadının göçmenlik noktasına gittiğini ve uçağa alınmadığını öğrendik. Saigon'a (Ho Chi Minh Kenti) uçması gerekiyordu, ancak vizesinde sorunlar vardı. Doğrudan kalkış bölümündeki umumi tuvalete gitti ve oradan çıplak çıktı. Neden böyle yaptığını bilmiyoruz," dedi.

Güvenlik görevlileri kadını durdurmayı başardı ve ona giysiler, yiyecek ve içecek vererek sakinleştirdi. Diğer yolculara zarar vermediği veya kuyruklarda gecikmelere neden olmadığı bildirildi.

Güvenlik ve Acil Durum Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı General Manuel Sequitin, "Turist 34 yaşındaydı. Tagalogca iletişim kuramadığı ve İngilizceyi de pek iyi konuşamadığı için sinirli görünüyordu. Sadece Vietnamca biliyordu, bu yüzden Google Translate aracılığıyla iletişim kurduk. Şu an iyi durumda ve giyindi," dedi.

Nguyen, vize aşım ücretini ödedikten sonra ertesi sabah Hanoi, Vietnam'a giden bir uçağa binmesine izin verilmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Amerikan bagaj uygulaması Bounce, Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nı 2022 yılında iş sınıfı yolcuları için dünyanın en kötü havaalanı olarak listeledi ve bu yıl Business Financing web sitesi tarafından Asya'daki iş seyahati yapanlar için "en kötü 4. havaalanı" olarak değerlendirildi.

Geçen yıl Eylül ayında, bir havaalanı görevlisi, iddiaya göre bir turisten çaldığı 300 dolarlık nakit parayı yutarken kameraya yakalandı.