İran, İsrail\'in "Öldürdük" dediği Laricani\'nin mesajını paylaştı

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İRAN DEVLET MEDYASI LARİCANİ'NİN MESAJINI PAYLAŞTI

İsrail basını, İsrail Ordusu'nun İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldığını öne sürdü. Daha sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ali Laricani'nin öldürüldüğünü söyledi. İran ise iddialara karşılık olarak Laricani'nin bir mesaj yayınlayacağını ifade etti. İran devlet medyası da Ali Laricani'nin el yazısı ile kaleme alındığı belirtilen bir notu yayınladı.

İŞTE LARİCANİ'NİN MESAJI

Öldüğüne dair iddialarının ardından Lacirani sosyal medya platformu X'te bir mesaj yayımladı. İmzalı mesajda, "Allah'ın adıyla... Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin şehadeti, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır... Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun silahlı kuvvetler yapısında gelecek yıllar için temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum." ifadeleri yer aldı.

ALİ LARİCANİ, İRAN'IN SAVUNMA STRATEJİSİNİ BELİRLİYOR

Ali Laricani, İran siyasetinde nüfuz sahibi bir aileden geliyor. Şiiler için kutsal kabul edilen Irak'ın Necef kentinde doğan Laricani, Kum'da medrese eğitimi gördü. Üniversitede matematik ve bilgisayar bilimleri okuduktan sonra Batı felsefesi üzerine doktora yaptı. Kant, Kripke ve Dawid Lewis üzerine kitaplar yazan Ali Laricani İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı'ydı. 1980'lerde Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Ali Laricani 1996'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine atandı. 2004'te dini lider Ali Hamaney'in ulusal güvenlik danışmanı oldu. 2021 ve 2024'te cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Uzmanlar Konseyi'nin vetosu nedeniyle seçime sokulmadı. Son dönemde İran'ın savunma stratejisini belirliyor, nükleer müzakerelere yön veriyordu. 2025'te Hamaney tarafından yeniden Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirildi. Laricani'nin Hamaney'in gölgesinde ülkeyi yöneten asıl isim olduğu iddia ediliyordu.