Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a Teşekkür

Dünya

OLENA ZELENSKA'DAN EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Olena Zelenska, savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne Emine Erdoğan ile beraber gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başında Odesa kentindeki Soneçka Çocuk Evi'nde kalan yetim ve korunma ihtiyacı olan 34 çocuğu Emine Erdoğan ile görüşerek Ankara'ya tahliye etmeyi başardıklarını hatırlatan Zelenska, çocuklar için konforlu sınıflar, yatak odaları, tam tıbbi bakım ve rehabilitasyon sağlandığını belirtti. Zelenska, tüm masrafların Türkiye tarafından karşılandığını anımsattığı paylaşımında, "Türkiye'ye ve Emine Erdoğan hanımefendiye bu çocuklara gösterilen misafirperverlik ve sağlanan güvenlik için minnettarım. Etkin yardım işte tam da böyle bir şeydir" ifadesine yer verdi.

ANKARA,