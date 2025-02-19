Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a Teşekkür - Son Dakika
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Dünya

Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a Teşekkür

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, Türkiye'de savaştan etkilenen çocuklar için gösterilen misafirperverlikten dolayı Emine Erdoğan'a sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Ziyaretlerinde çocukların güvenli bir şekilde Türkiye'ye tahliye edildiğini belirten Zelenska, Türkiye'nin sunduğu destek ve bakım hizmetleri için minnettar olduğunu ifade etti.

19.02.2025 02:19
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OLENA ZELENSKA'DAN EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Olena Zelenska, savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne Emine Erdoğan ile beraber gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başında Odesa kentindeki Soneçka Çocuk Evi'nde kalan yetim ve korunma ihtiyacı olan 34 çocuğu Emine Erdoğan ile görüşerek Ankara'ya tahliye etmeyi başardıklarını hatırlatan Zelenska, çocuklar için konforlu sınıflar, yatak odaları, tam tıbbi bakım ve rehabilitasyon sağlandığını belirtti. Zelenska, tüm masrafların Türkiye tarafından karşılandığını anımsattığı paylaşımında, "Türkiye'ye ve Emine Erdoğan hanımefendiye bu çocuklara gösterilen misafirperverlik ve sağlanan güvenlik için minnettarım. Etkin yardım işte tam da böyle bir şeydir" ifadesine yer verdi.

ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a Teşekkür - Son Dakika

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