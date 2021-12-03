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Omicron: ABD'de vakalar arttı, Biden seyahat önlemlerini sıkılaştırıyor - Son Dakika
BBC

Omicron: ABD'de vakalar arttı, Biden seyahat önlemlerini sıkılaştırıyor

03.12.2021 15:45
Omicron: ABD'de vakalar arttı, Biden seyahat önlemlerini sıkılaştırıyor

Amerikan yönetiminin Covid'in muhtemel yeni dalgasına karşı kış planında milyonlarca kişiye bedava test yapılması ve uluslararası seyahatlerin daha sıkı kurallara tabi olması da var.

ABD'de California, Colorado, Minnesota, New York ve Hawaii'de toplam 10 Omicron varyantı vakasına rastlandı. Başkan Joe Biden Omicron vakalarının artması üzerine seyahat önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Biden Maryland'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Bu varyantla bilimin yardımıyla ve hızla baş edeceğiz. Kaos ve kafa karışıklığına yer yok" dedi.

Güncellenen Covid-19 önlemleri uyarınca gelecek haftadan itibaren başka ülkelerden ABD'ye dönecek olan Amerikan vatandaşlarının, iki doz aşılı olsalar da, yola çıkmadan bir gün önce PCR testi yaptırmaları gerekecek.

Yakın geçmişte Covid hastası olanlar ise PCR testi sonucu yerine "iyileştiklerini kanıtlayan" belgeler gösterebilecek.

Uçaklar, trenler ve otobüslerde uygulanan maske zorunluluğu da Mart ayı ortasına kadar uzatılacak.

Halka, evde yapılabilecek bedava ve bedeli sigorta tarafından karşılanan koronavirüs testleri dağıtılacak.

Kış aylarında Covid salgınının yeniden yaygınlaşabileceği uyarıları yapılırken, ABD yönetimi bütün yetişkinlere "hatırlatıcı aşı" diye de anılan ilave doz aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

Yüzlerce 'aile aşı kliniği' açılacak

ABD'de şu ana kadar 40 milyon kişi 3. doz Covid aşılarını oldu.

Biden ise henüz 3. doz Covid aşılarını olmayan 100 milyon yetişkinin daha bulunduğunu hatırlattı.

ABD'de yetişkinlerin 3. dozları dışında çocuklar ve gençler arasında aşılamayı hızlandırmak için ülkenin dört bir yanında yüzlerce "aile aşı kliniği" açılacak.

Yetkililer özel sağlık sigortası sağlayan kuruluşların 150 milyon müşterisine evlerde yapılabilecek Covid testlerinin ücretini iade etmekle yükümlü olduğunu 50 milyon testin de sağlık sigortası olmayanlara sağlık merkezleri ve kırsal bölgelerdeki sağlık ocakları tarafından bedava ulaştırılacağını söylüyorlar.

Ama sigorta şirketleri, müşterilerinin satın aldığı testleri ancak Ocak ayından itibaren yani Noel ve Yılbaşı dolayısıyla temas ve seyahatin artacağı önümüzdeki bir aydan sonra başlayacak.

ABD, Omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra Afrika'nın güneyindeki 8 ülkeden seyahati yasaklayan ülkeler arasında.

Sağlık uzmanları seyahat yasaklarının kendilerine yeni varyanta karşı önlem almak için zaman kazandıracağını söylüyor.

Hala normale dönüşten uzaktayız

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher'in analizi

Omicron varyantının ortaya çıkışıyla birlikte Başkan Biden, salgının yeniden yayılmasını engelleyici bir dizi önlem açıkladı.

Fakat son büyük Covid'le mücadele kampanyasından farklı olarak yönetimin kış planı vatandaşlara uygulanacak kuralları sınırlı tutuyor.

Bu belki de daha önceki zorunlu önlemlerin yarattığı siyasi tartışmalar ve hukuki itirazların bir yansıması.

Onun yerine Biden testleri yaygınlaştırıyor ve üçüncü aşıyı bütün Amerikalılara mecbur kılmak yerine teşvik ediyor.

Biden ayrıca okulların açık kalacağını ve çocukların okula devam edeceğini de özellikle söyledi. Bu da yine geçen yıl açıklanan okul kapatmaların özellikle Demokrat Parti seçmeninin önemli kısmını oluşturan şehirli orta sınıf ebeveynler arasında yarattığı büyük öfkenin görüldüğünün bir işareti.

Biden bu yılın başında başkanlığı devraldığında, başkanlığının başarısının büyük ölçüde pandemiyi kontrol altına alabilme ve Amerikan yaşam tarzına geri bir şekilde geri dönüşü gerçekleştirebilmesine bağlı olduğunu kabul etmişti.

Başlangıçta bir süre bu konuda başarı sayılabilecek gelişmeler yaşandıysa da yeni varyantların ortaya çıkışıyla ve ABD'de bazı kesimlerdeki aşı tereddütünün de katkısıyla bu umutlar sönümlendi ve hem ekonomide hem siyasette bunun maliyetleri oldu.

Biden'ın dün açıkladığı yeni hamleler, ABD'de normale dönüşün hala epey uzakta olduğunu da ortaya koydu.

Omicron: ABD'de vakalar arttı, Biden seyahat önlemlerini sıkılaştırıyor
Omicron: ABD'de vakalar arttı, Biden seyahat önlemlerini sıkılaştırıyor
Omicron: ABD'de vakalar arttı, Biden seyahat önlemlerini sıkılaştırıyor

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Son Dakika Dünya Omicron: ABD'de vakalar arttı, Biden seyahat önlemlerini sıkılaştırıyor - Son Dakika Dünya

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