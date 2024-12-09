Onur Şafak Amerika'da yükselen Türk yıldızlarının yer aldığı belgesel serisinde! - Son Dakika
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Dünya

Onur Şafak Amerika'da yükselen Türk yıldızlarının yer aldığı belgesel serisinde!

Onur Şafak Amerika\'da yükselen Türk yıldızlarının yer aldığı belgesel serisinde!

Başarı hikayeleriyle adından söz ettiren Onur Şafak, Amerika'daki Türk girişimcilerin başarılarını konu alan belgesel serisinde yer alıyor. Deniz Akel ve yapımcı Ediz Utkucan'ın hazırladığı bu belgesel serisi, Amerika'da yükselen Türk yıldızlarının ilham verici hikayelerini ekranlara taşıyor.

09.12.2024 11:33
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Deniz Akel'in "Amerika'daki Başarılı Türkler" belgesel serisinin yeni konuğu olan Onur Şafak, bu başarı hikayesiyle Türk halkını gururlandırıyor. Şafak, "Kapılarımız tüm Türk halkına sonuna kadar açık" diyerek hem kendi kültürünü tanıtmaya hem de Türk mutfağını dünya çapında temsil etmeye devam ediyor.

ONUR ŞAFAK

Aslen Elazığlı olan Onur Şafak, 2008 yılında Amerika'ya geldi ve yeni bir hayata sıfırdan başladı. Mersin Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'deki kariyerini bırakıp New York'a taşındığında yanında neredeyse hiç sermayesi yoktu. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra dört yıl boyunca bir Türk ihracat firmasında görev aldı. Ardından girişimci ruhunu ortaya koyarak kendi işini kurdu ve ilk olarak bir araba galerisi açtı. Bu başarının ardından 21 araçlık bir taksi filosu kurarak iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Onur Şafak Amerika'da yükselen Türk yıldızlarının yer aldığı belgesel serisinde!

NEWYORK'UN EN GÖZDE RESTORAN ZİNCİRLERİNDEN

New York'ta "Blue Mezze Restoran", "Blue Mezze Bar" ve "Ten 11 Club" gibi restoran ve eğlence mekanlarını açarak Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini New York halkıyla buluşturdu. Bugün, toplam sermayesi 5 milyon doları bulan restoran zinciriyle New York'un en gözde markalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Deniz Akel'in "Amerika'daki Başarılı Türkler" belgesel serisinin konuğu olan Onur Şafak, başarı hikayesi ile öne çıkıyor. Belgeselin çekimleri başladı ve serinin, Amerika'daki Türk girişimcilerin ilham verici hikayelerini daha geniş bir kitleyle buluşturması bekleniyor.

Kültür Sanat, Deniz Akel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Onur Şafak Amerika'da yükselen Türk yıldızlarının yer aldığı belgesel serisinde! - Son Dakika

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