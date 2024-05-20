Özel'den Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ilk yorum: İsrail ile bağlantısının olmadığını ümit etmek isteriz - Son Dakika
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Dünya

Özel'den Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ilk yorum: İsrail ile bağlantısının olmadığını ümit etmek isteriz

Özel\'den Reisi\'nin öldüğü kazayla ilgili ilk yorum: İsrail ile bağlantısının olmadığını ümit etmek isteriz

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "İsrail ile bağlantısının olmadığını ümit etmek isteriz" dedi.

20.05.2024 11:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atakum Belediyesi'ne yaptığı ziyarette, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, helikopter kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK FAZLA SPEKÜLASYON VAR"

Kazaya ilişkin çok fazla spekülasyon olduğunu belirten Özel, somut gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması gerektiğini ifade etti.

"SOMUT GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKMALI"

Özel şu değerlendirmelerde bulundu; "İran halkına ve İran devletine başsağlığı diliyoruz. Çok sayıda spekülasyon var. Kaza tüm yönleriyle araştırılmalı ve somut gerçekler ortaya çıkmalıdır. Burada erken yorumlar, çeşitli spekülasyonlar olayın sıcaklığı düşünüldüğünde son derece risklidir. Somut gerçek neyse bir an önce ortaya çıkmalı, sonra uluslararası hukuk açısından yapılacak bir şey varsa kararlaştırılmalıdır.

"İSRAİL'İN DEVLET TERÖRÜNE VARAN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"

6 Ekim gecesinden itibaren Hamas'ın yapmış olduğu saldırılar ve ona karşı İsrail'in vermiş olduğu rakam 35 bin kişinin hayatını kaybetmesi, İsrail'in meşru müdafaa sınırlarını çok aşan, devlet terörüne varan saldırıları kabul edilebilir değildir. Bu süreçte bu olayla bölgede yaşananların olmadığını ümit etmek isteriz. Biz serin kanlıyız, sakiniz ama gerçeklerin ortaya çıkması konusunda da talepkarız"

Helikopter, Özgür Özel, İsrail, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özel'den Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ilk yorum: İsrail ile bağlantısının olmadığını ümit etmek isteriz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel'den Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ilk yorum: İsrail ile bağlantısının olmadığını ümit etmek isteriz - Son Dakika
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