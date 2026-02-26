Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı - Son Dakika
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
26.02.2026 19:59  Güncelleme: 21:26
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan arasında sınır hattındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Bölgeden gelen görüntüler, iki ülke arasındaki gerilimin vahametini gözler önüne serdi. Aafnanistan yaptığı açıklamada, Pakistan'a ait askeri tesislere operasyon başlattıklarını belirtti.

Pakistan ve Afganistan arasında tansiyon düşmüyor. İki komşu ülke de birbirini suçlarken, tansiyon bir anda yeniden yükseldi.

SINIRDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Sınır hattında çatışmalar yeniden başladı. İki tarafın da birbirini ağır silahlarla hedef aldığı anlar kameralara yansıdı. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

"PAKİSTAN'A OPERASYON BAŞLATTIK"

Sözcü Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.

Mücahid, şu ana kadar Nangarhar vilayetinin Dora Baba ilçesine bağlı Mashin Naw bölgesinde 2, Goshta bölgesinde 3 ve Kunar vilayetinin Nari ilçesine bağlı Doklam bölgesinde 2 askeri noktanın ele geçirildiğini öne sürdü.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Pakistan tarafından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından buna askeri olarak karşılık verileceğini belirtti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Mücahid, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PAKİSTAN, UTANÇ VERİCİ EYLEMİNE YANIT ALMALI"

Afganistan'ın askeri karşılık vereceğine işaret eden ancak detayları paylaşmayan Mücahid, "Pakistan, bu utanç verici eylemine karşılık bir yanıt almalıdır." ifadesini kullandı.

Mücahid, Pakistan'ın hedef aldığı bölgede silahlı kişiler olmadığını ve yalnızca sivillerin zarar gördüğünü savunarak, "Maalesef, Pakistan'da ne zaman saldırı olsa, kanıt olmaksızın hemen Afganistan'a atfediliyor. Bunu reddediyoruz, Afganistan toprakları kimseye karşı kullanılmıyor." dedi.

Pakistan Talibanı olarak bilinen TTP'nin Afganistan'da bir varlığı olmadığını savunan Mücahid, bunları "Pakistan'ın iç sorunları" olarak tanımladı.

Mücahid ayrıca, Pakistan'ı terör örgütü DEAŞ mensuplarına sığınak sağlamakla suçlayarak, "Bazı durumlarda, bu kişileri Afganistan'a karşı kullandılar." ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.

Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

