Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Dünya

Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Edecek

Papa 14. Leo İznik\'i Ziyaret Edecek

Papa 14. Leo, İznik'te Birinci Konsil'in 1700. yılı için ziyaret planlıyor. Hazırlıklar sürüyor.

14.05.2025 15:09
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KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, ilk resmi ziyaretini Bursa'nın İznik ilçesine yapması bekleniyor. Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleşmesi beklenen ziyaret öncesi ayinin yapılacağı Tarihi Bazilika müze olurken, ilçede yaşayanlar ve turizmciler de Papa'nın ziyaretini bekliyor.

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle 24-25 Mayıs'ta İznik'i ziyaret edeceği açıklanan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yaşamını yitirmesiyle, yeni Papa'nın halefinin planladığı ziyareti gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceği merak konusu oldu. Vatikan'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Papa 14'üncü Leo, ilk resmi faaliyetlerinden biri olarak 4 bin gazeteciyle bir araya geldiği toplantıda, bir gazetecinin "Papa Fransis İznik Konsili'nin yıl dönümüne katılmak istiyordu ancak ömrü yetmedi. Siz gidecek misiniz?" sorusuna "Biliyorum. Hazırlanıyoruz" yanıtını verdi.

İznik'teki anma törenleri, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı nedeniyle düzenleniyor. Roma İmparatoru 1'inci Konstantinos'un çağrısıyla 325 yılında İznik'te toplanan konsil, Hristiyanlık tarihinde ilk evrensel yani ekümenik konsil olarak kabul ediliyor. Tüm piskoposların katılımıyla düzenlenen bu toplantıda, Hristiyan inancının temel ilkeleri tartışılmış ve önemli teolojik kararlar alınmıştı. Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'ye olası ziyareti de hem dinler arası diyalog hem de tarihi hafızanın yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NETLİK KAZANMADI

Yeni Papa'nın gelişi ve tarihi, henüz resmi olarak netlik kazanmasa da İznik, Katoliklerin yeni ruhani liderini beklemeye başladı. Bu kapsamda, İznik Gölü kıyısında 2014 yılında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan ve arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Tarihi Bazilika, artık modern bir müze çatısı altında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlçeye kazandırılan üçüncü müze olma özelliğini taşıyan İznik Gölü Bazilikası Müzesi'nin ziyarete açılmasıyla, ilçe, yerli ve yabancı turistler için daha cazip bir destinasyon haline gelecek.

Papa'nın olası ziyaretinde yapılması planlanan ayin de burada gerçekleşecek. İlçede yaşayanlar ve esnaf da gerçekleşmesi muhtemel ziyaret için hazırlıklarını sürdürüyor. Turizmci Ali Karaman, "İznik'e Papa'nın gelmesiyle birlikte, ticaret ve ekonomik anlamda kalkınma olacağını düşünüyorum. Mevlana ne demiş, 'Ne olursan ol, gel.' Gelmesini isteriz" diye konuştu.

Esnaf Berkay Yağcı ise "Papa'nın İznik'e gelmesi güzel bir konu. Olumlu bir durum" derken, esnaf Tevfik Özen de "Papa'nın buraya gelmesi İznik için çok önemli bence. İznik'in ismi duyulur, ilgi artar" dedi.

Seramik sanatçısı Merve Cındık, "12 yıldır seramik sanatçısıyım. Açık konuşmak gerekirse, uzun yıllardır görmediğimiz bir turist akımı var. Bu bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Edecek - Son Dakika

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