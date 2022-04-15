Papa Francesco kendisini Rusya yanlılığıyla eleştirenlere 'dışkı seviciler' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Papa Francesco kendisini Rusya yanlılığıyla eleştirenlere 'dışkı seviciler' dedi

15.04.2022 15:21
Papa Francesco kendisini Rusya yanlılığıyla eleştirenlere 'dışkı seviciler' dedi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ukrayna işgalini kınadığı mesajlarında Rusya'nın ya da Vladimir Putin'in adını anmaktan kaçınması nedeniyle kendisini Rusya yanlısı olmakla suçlayan gazetecilere tepki gösterdi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ukrayna işgalini kınadığı mesajlarında Rusya'nın ya da Vladimir Putin'in adını anmaktan kaçınması nedeniyle kendisini Rusya yanlısı olmakla suçlayan gazetecilere tepki gösterdi. Papa, bu gazetecileri dezenformasyon ve "koprofili" (dışkı sevicilik) ile suçladı.

Bu suçlama, Papa'nın memleketi Arjantin'den bir gazeteciye bu konuda yazdığı bir mektupta ortaya çıktı. Arjantinli gazeteci Gustavo Sylvestre, Papa'nın mektubunu sitesinde yayımladı.

7 Nisan tarihli mektupta Papa, Arjantin'de yürütülen "dezenformasyon kampanyası" konusunda endişelerini dile getiriyor.

"Medyanın yoğun saldırılarından" yakınan Papa şunları söylüyor:

"Gazetecilerin düşmeye meyilli olduğu bazı günahlar var: Dezenformasyon, iftira, karalama ve koprofili.

"Bana, bazı yazarların bu makaleler için ödeme aldığı söylendi. Yazık! İletişim gibi böylesine asil bir meslek böyle kirletiliyor."

Arjantinli gazeteci Gustavo Sylvestre bu yazışmanın, yerel basında Papa'nın Putin ya da Rusya ile yakın gösterilmeye çalışılması yönündeki "operasyonlar" bağlamında gerçekleştiğini belirtti.

Papa Francesco daha önce de gazetecilerin dezenformasyon yapmasını "koprofili" diye nitelemişti. 2016'da Belçikalı Katolik yayın organı Tertio'ya verdiği söyleşide, karalama, yanlış bilgi verme, sürekli skandal yaratma isteğinin "koprofili hastalığına yenik düşmek" olduğunu söylemişti.

NYT: 'Savaşı kınıyor ama saldırganı kınamıyor'

Papa Francesco, Ukrayna işgalinin başından beri savaşı "katliam", "vahşet", "korkunç bir zulüm" gibi ifadelerle kınayarak defalarca "silahlar sussun" çağrısı yaptı.

Son olarak Nisan başında Malta gezisinde sarf ettiği "Çağdışı milliyetçi çıkarlara kapılarak çatışmaları kışkırtan bazı hükümdarlar" ifadesi de Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

Ancak Papa'nın ağzından bu bağlamda "Putin", "Moskova" ya da "Rusya" sözcükleri duyulmadı.

Bu tercih, aralarında bazı basın kuruluşlarının da yer aldığı bir kesimden tepki çekti.

Bunların içinde en ses getirenlerinden biri de geçen ay New York Times'ta (NYT) yayımlanan "Papa, Ukrayna'daki savaşı kınıyor ama saldırganı kınamıyor" başlıklı makaleydi.

Papa Francesco'ya yakın çizgideki "ilerici Katolik" haber sitesi National Catholic Reporter (NCR) da bir başyazıyla Papa'ya doğrudan Putin'in adını anması çağrısı yaptı.

NCR "Perde arkasında ne oluyorsa olsun, Francesco'nun Ukrayna'ya kanlı saldırı hakkındaki gerçekleri olduğu gibi söylemesinin vakti geldi. Putin'in savaş çığırtkanlığından net şekilde söz etme vakti…" diye yazdı.

Diplomasi kanallarını açık tutma isteği

Vatikan'a yakın kaynaklar ise Papa'nın doğrudan Rusya ya da Putin'i hedef almamasının ardında, diplomasi kanallarını açık tutma isteğinin yattığını vurguluyor.

Vatikan'dan, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerine aracılık etme önerileri gelmişti.

Papa Francesco'nun, işgali destekler açıklamalar yapan Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill ile yüz yüze görüşmek istediği de biliniyor.

Bu görüşmenin yaz aylarında Ortadoğu'daki bir ülkede gerçekleşmesi yönünde planlar yapılıyor.

Kutsal Cuma töreni planına tepki

Papa'nın bu akşam yöneteceği Kutsal Cuma töreni de benzer bir tartışmaya yol açtı.

Kolezyum'da yapılacak "Haç Yolu" töreninde bir Rus ve bir Ukraynalı kadının birlikte haç taşıması planlanıyor.

Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andrii Yurash, bu planın Ukraynalılarda endişe yarattığını söyledi.

Ukrayna Katolik Kilisesi Başpiskoposu Sviatoslav Şevçuk da Rus ve Ukraynalı kadınların birlikte haç taşıması fikrini "uygunsuz" bulduğunu belirtti.

Şevçuk "Bu plan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırısını bağlam dışında tutuyor" diyerek tepki gösterdi.

Papa'ya yakınlığıyla bilinen Cizvit din adamı ve La Civilta Cattolica dergisinin yayın yönetmeni Antonio Spadaro ise bu tepkilere yanıt olarak yaptığı açıklamada Papa'nın "uzlaşma ruhuyla" hareket ettiğini savundu.

Ukrayna Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu Şevçuk ise "Halklar arasında uzlaşma ancak savaş bittiğinde ve insanlığa karşı suçlar işleyenler mahkum edildiğinde mümkün olabilir" dedi.

Papa Francesco kendisini Rusya yanlılığıyla eleştirenlere 'dışkı seviciler' dedi
YORUMLAR
500
Ukrayna'nın vurduğu Rus kruvazörüyle ilgili olay iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir Ukrayna'nın vurduğu Rus kruvazörüyle ilgili olay iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı Ukrayna'nın Borodyanka kentindeki bina enkazlarından 7 ceset daha çıkarıldı

Papa Francesco, Katolik, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papa Francesco kendisini Rusya yanlılığıyla eleştirenlere 'dışkı seviciler' dedi - Son Dakika

BBC

Son Dakika
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: Papa Francesco kendisini Rusya yanlılığıyla eleştirenlere 'dışkı seviciler' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement