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Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır - Son Dakika

Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır

20.12.2021 14:38
Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır

Katolik Kilisesi'nin lideri kadına yönelik şiddet konusunda şu ana kadarki en sert yorumlardan birini yaptı. Papa Francis kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin "şeytani bir davranışta" bulunduğunun düşünülebileceğini ifade etti.

İtalya'nın TG5 kanalında yayımlanan programa pazar günü katılan Papa Francis, kadına yönelik şiddete karşı bugüne kadarki en güçlü çıkışlardan birini yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri programda bir dizi toplumsal soruna dikkat çekmek için üç kadın ve bir erkekle konuştu. Papa Francis aile içi şiddete maruz kalan ve 4 çocuğuyla birlikte kaçmak zorunda kalan Giovanna adlı kadınla konuşurken, ''Evlerinde eşleri tarafından bile dövülen, istismara uğrayan kadınların sayısı çok ama çok yüksek. Sorun şu ki benim açımdan bu neredeyse şeytani çünkü bu kendisini savunamayan, sadece darbeleri engellemeyi deneyebilen birinden faydalanmaktır.'' ifadelerini kullandı. Papa ayrıca "Aşağılayıcı, çok aşağılayıcı" ifadelerini sözlerine ekledi.

Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır

ŞİDDET GÖREN 90 KADINDAN 62'Sİ AİLE İÇİ

Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan tecritler son birkaç yılda kadına yönelik şiddette ciddi bir artışın yaşanmasına neden olmuştu. Söz konusu vakalara dair uluslararası birçok kuruluş rapor yayımlamıştı. Sonuçları kamuoyuyla kasımda paylaşılan ve 13 ülkeyi kapsayan Birleşmiş Milletler raporuna göre ankete katılan kadınların yarısı, pandeminin başlangıcından bu yana şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Geçen ay açıklanan polis verileriyse İtalya'da her gün yaklaşık 90 kadına yönelik şiddet olayının yaşandığını ve bunların yüzde 62'sinin aile içi şiddet vakaları olduğunu gösteriyordu. Papa dövülen ve tacize uğrayan kadınların itibarlarını kaybetmediğini de ifade etti. Ruhani lider, Giovanna'ya "Sende saygınlık görüyorum çünkü saygın olmasaydın burada olmazdın" dedi.

Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır

ELİNİ ÇEKİŞTİREN KADINA VURMUŞTU

Papa Francis kadına şiddeti sert biçimde eleştirse de Ocak 2020'de Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda toplanan kalabalığı selamlarken elini çekiştiren kadına vurmasının ardından tepki çekmiş ve özür dilemişti. Papa sendelemesine neden olan kadının eline iki kez vurmuştu.

Papa programda evsiz bir kadını ve 25 yıl hapiste kaldıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamı da dinledi. Toplumun en savunmasız kesimleri için çalışmalar yürüten Papa Francis 2020'de bir zamanlar manastır olan Aziz Petrus Meydanı'nın hemen önündeki malikane boşaldığında lüks otele dönüştürülmesi yönündeki önerileri reddederek evsizler barınağına dönüştürülmesini istemişti.

Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır

Papa Francis, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır - Son Dakika Dünya


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