Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Haberin Videosunu İzleyin
Paris\'te düğün, İran\'da savaş! Orta Doğu\'da yeni bir sayfa mı açılıyor?
14.06.2025 10:14  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Paris\'te düğün, İran\'da savaş! Orta Doğu\'da yeni bir sayfa mı açılıyor?
Haber Videosu

İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin torunu İman Pehlevi, ABD'li Yahudi iş insanı Brad Sherman ile Paris'te görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Törene İran kraliyet ailesi de katıldı. Düğün ve saldırının zamanlaması, bazı analistler tarafından sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

American Express'te çalışan 31 yaşındaki İman Pehlevi, sevgilisi Brad Sherman ile daha önce New York'ta resmi nikâh kıymıştı. Çift, 8 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen düğün töreniyle evliliklerini taçlandırdı. Düğüne İran'ın sürgündeki kraliyet ailesi üyeleri ve uluslararası konuklar katıldı.

"1979 HİÇ YAŞANMASAYDI..."

Düğün sonrası sosyal medya üzerinden birçok mesaj yayımlandı. İranlı Yahudi blog yazarı Nioh Berg, X (eski Twitter) üzerinden şu dikkat çeken ifadeleri kullandı: Prenses İman Pehlevi ve Brad Sherman'ın düğün günü için tüm İran ulusundan tebrikler! Yakında Kraliyet Ailemizi İran'da halkla birlikte görebilmeyi umuyoruz. 1979 hiç yaşanmasaydı, bu düğün bir devlet töreni olurdu."

DÜĞÜNDEN 4 GÜN SONRA İSRAİL İRAN'A SALDIRDI

İman Pehlevi'nin düğününden yalnızca dört gün sonra İsrail, İran'a yönelik büyük bir füze saldırısı düzenledi. Tahran ve Natanz gibi önemli hedeflerin vurulduğu saldırının, ABD'nin dolaylı desteğiyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bu durum, Pehlevi ailesinin Batılı bağları ve İsrail-İran gerilimi ekseninde yeni yorumları da beraberinde getirdi. Düğün ve saldırının zamanlaması, bazı analistler tarafından sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

ORTA DOĞU'DA YENİ BİR SAYFA MI?

Uzmanlara göre, bu gelişmeler sadece bireysel değil, bölgesel anlamda da sonuçlar doğurabilir. İran'daki mevcut rejime muhalif olan kraliyet yanlıları, Pehlevi ailesini sembolik bir figür olarak yeniden gündeme taşırken, ABD-İsrail eksenindeki adımlar Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ DE MANİDAR

Netanyahu, saldırılarının İran halkına yönelik değil, rejime yönelik olduğunu söyledi. Netanyahu, yaptığı açıklamada "İran'ın gururlu halkına, Tarihin en büyük askeri operasyonlarından birinin, Yükselen Aslan Harekatı'nın ortasındayız. Yaklaşık 50 yıldır size zulmeden İslam rejimi, ülkemiz İsrail Devleti'ni yok etmekle tehdit ediyor. İsrail'in operasyonunun amacı, İslam rejiminin bize yönelik nükleer ve balistik füze tehdidini engellemektir. Biz hedefimize ulaşırken sizin de özgürlüğünüze kavuşmanızın yolunu açıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte o düğünden kareler;

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Orta Doğu, Güncel, İsrail, Paris, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fatih mazlum:
    Rezil kari 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Dikmen:
    Hırsız içeride olursa kapı kilit tutmamış.... Müslüman coğrafyası maalesef içinde bulunan müslüman görünümlü ajanlar tarafından yıkılıyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin’den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı’na Tevrat ayeti bıraktı Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Bundan sonra ne olacak İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
07:34
İran’dan İsrail’e yeni saldırı Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
14:31
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip...
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
14:19
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
14:12
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:05
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
13:54
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
13:47
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
13:42
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 11:17:37. #7.13#
SON DAKİKA: Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.