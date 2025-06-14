Paris\'te düğün, İran\'da savaş! Orta Doğu\'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

American Express'te çalışan 31 yaşındaki İman Pehlevi, sevgilisi Brad Sherman ile daha önce New York'ta resmi nikâh kıymıştı. Çift, 8 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen düğün töreniyle evliliklerini taçlandırdı. Düğüne İran'ın sürgündeki kraliyet ailesi üyeleri ve uluslararası konuklar katıldı.

"1979 HİÇ YAŞANMASAYDI..."

Düğün sonrası sosyal medya üzerinden birçok mesaj yayımlandı. İranlı Yahudi blog yazarı Nioh Berg, X (eski Twitter) üzerinden şu dikkat çeken ifadeleri kullandı: Prenses İman Pehlevi ve Brad Sherman'ın düğün günü için tüm İran ulusundan tebrikler! Yakında Kraliyet Ailemizi İran'da halkla birlikte görebilmeyi umuyoruz. 1979 hiç yaşanmasaydı, bu düğün bir devlet töreni olurdu."

DÜĞÜNDEN 4 GÜN SONRA İSRAİL İRAN'A SALDIRDI

İman Pehlevi'nin düğününden yalnızca dört gün sonra İsrail, İran'a yönelik büyük bir füze saldırısı düzenledi. Tahran ve Natanz gibi önemli hedeflerin vurulduğu saldırının, ABD'nin dolaylı desteğiyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bu durum, Pehlevi ailesinin Batılı bağları ve İsrail-İran gerilimi ekseninde yeni yorumları da beraberinde getirdi. Düğün ve saldırının zamanlaması, bazı analistler tarafından sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

ORTA DOĞU'DA YENİ BİR SAYFA MI?

Uzmanlara göre, bu gelişmeler sadece bireysel değil, bölgesel anlamda da sonuçlar doğurabilir. İran'daki mevcut rejime muhalif olan kraliyet yanlıları, Pehlevi ailesini sembolik bir figür olarak yeniden gündeme taşırken, ABD-İsrail eksenindeki adımlar Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.

NETANYAHU'NUN SÖZLERİ DE MANİDAR

Netanyahu, saldırılarının İran halkına yönelik değil, rejime yönelik olduğunu söyledi. Netanyahu, yaptığı açıklamada "İran'ın gururlu halkına, Tarihin en büyük askeri operasyonlarından birinin, Yükselen Aslan Harekatı'nın ortasındayız. Yaklaşık 50 yıldır size zulmeden İslam rejimi, ülkemiz İsrail Devleti'ni yok etmekle tehdit ediyor. İsrail'in operasyonunun amacı, İslam rejiminin bize yönelik nükleer ve balistik füze tehdidini engellemektir. Biz hedefimize ulaşırken sizin de özgürlüğünüze kavuşmanızın yolunu açıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte o düğünden kareler;