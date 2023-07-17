Parkta uyuyan evsiz bir kadın çim biçme makinesinin altında hayatını kaybetti

Bir parkta uyuyan evsiz bir anne, çim biçme makinesinin üzerinden geçmesi sonucunda hayatını kaybetti ve ailesi, olay yerine gelen polis ekiplerinin kızlarının parçalarını çimlerin üzerine serpiştirildiğini iddia etti.

27 yaşındaki Christine Chavez, 8 Temmuz'da Modesto'daki Beard Brook Park'ın çimlerinde uyuyordu. Bu sırada, çim biçme makinesiyle çekili bir John Deere traktörü kullanan bir çalışan alanı süpürdü.

Kimliği belirsiz olan çalışan, kadını " çimleri keserken çimlerde uzanan kadını görmediğini belirtti.

Daha sonra bir kadına çarptığını fark eden çalışan acil durum hattını aradı, ancak Chavez olay yerinde öldü ilan edildi.

Aile, kendi tabirleriyle "saygısız ve hatalı" bir temizlik operasyonu sonucunda yaslarının daha da derinleştiğini belirtti.

Kurbanın kız kardeşi Rosalinda, "Onun parçalarını her yerde bıraktılar, sadece çimlerle örttüler," dedi. "Biraz kapanış aradığımız için oraya gitmek zorundaydık ve orada, yerlere bakarken, birdenbire onun parçalarını görmek korkunç."

"Yoldan bir köpek alıp götürdüklerinde bile daha fazla zaman harcarlar."

Chavez'in babası, kızının ölümünden sonraki günlerde kızının kemik, kafatası ve diş parçalarını toplayabildiğini söyledi.

Kadının ailesi, kalıntılarının dikkatsizce ele alınmasının nedeni olarak, kadının şehirdeki binlerce evsizden biri olmasını öne sürdü.

Chavez, 9 yaşında bir kız çocuğuna sahipti ve son birkaç yıldır evsizdi ve sıklıkla parkta uyuyordu. Modesto Bee'ye göre, park, trajik ölümden bir gün önce yakındaki E&J Gallo Şaraphanesi tarafından resmi olarak satın alındı.

12 dönümlük park, evsizler tarafından sıkça ziyaret edilir ve mülkiyet değişikliği öncesinde bölgenin evsizlerine yetkili bir kamp alanıydı.

Diğer evsizler, Chavez'in uyumadan önce parkın deresinde saçlarını yıkadığını ve oyun alanı ve beyzbol sahasının yakınında bir tepeye uyumaya gittiğini belirttiler.

Yirmi dakika sonra çim biçme makinesi geldi.

Şimdi Chavez'in ailesi, sevdiklerinin ölümü için adalet talep ediyor ve evsizleri koruyacak daha güçlü şehir düzenlemeleri talep ediyor.

"Bu tür bir şeyi hak etmedi, evsiz olduğu için," dedi Arizona'daki 33 yaşındaki ağabeyi Randy Chavez. "Kız kardeşim sevildi. Tek istediği özgür olmaktı."

"Yönetmeliklerin değiştirilmesini ve bu durumun bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Evsiz olmalarına rağmen, onlar hala insanlar ve diğer tüm insanlar gibi muamele görmeliler."