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Arap Parlamentosu'nda bir isim çıkıp İsrail zulmüne isyan etti: Silahları Gazze'ye yığarız - Son Dakika

Arap Parlamentosu'nda bir isim çıkıp İsrail zulmüne isyan etti: Silahları Gazze'ye yığarız

Son Güncelleme: 19.10.2023 16:49

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Arap Parlamentosu'nda söz alan Libya delegesi cesur bir çıkışa imza atarak ''Allah'a yemin ederim ki sınırlar açılırsa Libya'da ki silahları Gazze'ye naklederiz'' ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Masum sivillerin katledildiği bölgede olan bitene tüm dünya sessiz kalırken Arap Parlamentosu'nda söz alan Libya delegesi cesur bir çıkışa imza attı.

"SINIRLAR AÇILIRSA SİLAHLARI NAKLEDERİZ"

Bölgede İsrail'in katliam yaptığını ve herkesin buna seyirci kaldığını ifade eden delege, " Allah'a yemin ederim ki sınırlar açılırsa Libya'da ki silahları Gazze'ye naklederiz" şeklinde konuştu.

Parlamentoya damga vuran sözler: Allah'a yemin ederim ki sınırlar açılırsa Libya'da ki silahları Gazze'ye naklederiz

LİBYA HALKI OLAN BİTENE TEPKİLİ

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Libya'da başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi.

Parlamentoya damga vuran sözler: Allah'a yemin ederim ki sınırlar açılırsa Libya'da ki silahları Gazze'ye naklederiz

LİBYA BAŞBAKANI: VAHŞİ BİR SUÇ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasının "vahşi bir suç" olduğunu belirtti. Açıklamasında,"İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurması vahşi bir suç. Her türlü sınırı aşan bu suçu kınıyoruz. Tıbbi ve sivillere ait tesislerin vurulması bir savaş suçudur ve bu saldırganlığa son verilmesi gerekir" ifadelerini kullanan Dibeybe, hastane saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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Son Dakika Dünya Arap Parlamentosu'nda bir isim çıkıp İsrail zulmüne isyan etti: Silahları Gazze'ye yığarız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arap Parlamentosu'nda bir isim çıkıp İsrail zulmüne isyan etti: Silahları Gazze'ye yığarız - Son Dakika
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