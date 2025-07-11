PKK\'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı

Türkiye, yarım asrı aşkın süredir mücadele ettiği terör sorununu sona erdiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla desteklenen "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi bir sürece girildi.

PKK'LILAR SİLAHLARINI YAKTI

Daha önce fesih kararı aldığını duyuran terör örgütü PKK, silah bırakma sürecini başlattı. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi kırsalındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, ellerindeki silahlarla dışarı çıkarak topluluğun bulunduğu alana geldi. Burada sembolik bir tören düzenlendi; PKK'lılar, taşıdıkları silahları içinde ateş yanan büyük bir kazana atarak imha etti.

3 ÜST DÜZEY PKK'LI DA SİLAH BIRAKTI

Silahların imha edildiği törende PKK'lı Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan ön plandaydı.

TAMAMEN SİLAHSIZLANMA EYLÜL SONUNU BULACAK

Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.