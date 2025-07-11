PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı - Son Dakika
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PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı

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PKK\'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
11.07.2025 12:51
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PKK\'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
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PKK'nın silahlarını imha ettiği törenin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Silahlarını yakan grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı.

Türkiye, yarım asrı aşkın süredir mücadele ettiği terör sorununu sona erdiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla desteklenen "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi bir sürece girildi.

PKK'LILAR SİLAHLARINI YAKTI

Daha önce fesih kararı aldığını duyuran terör örgütü PKK, silah bırakma sürecini başlattı. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi kırsalındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, ellerindeki silahlarla dışarı çıkarak topluluğun bulunduğu alana geldi. Burada sembolik bir tören düzenlendi; PKK'lılar, taşıdıkları silahları içinde ateş yanan büyük bir kazana atarak imha etti.

3 ÜST DÜZEY PKK'LI DA SİLAH BIRAKTI

Silahların imha edildiği törende PKK'lı Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan ön plandaydı.

PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı

TAMAMEN SİLAHSIZLANMA EYLÜL SONUNU BULACAK

Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı

Bese Hozat, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Tören, Hukuk, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • kuzeyli baba:
    Bu insanlara devletimiz yardım etmeli devlet dairelerinde iş verilmeli psikolojik destek sağlanmalı hepsi bizim insanımız barış sağlandı artık doğuya yatırım turizm yatırımı akar maşallah. yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği 31 49 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden:
    Ne olduda 4 senede bin liarlık ev kirası dukkan kırası 20 bin oldu 8 binliralık dukkan kırası 150 bin oldu devletın el atması gerek acilen 50 9 Yanıtla
  • Erhan1453-:
    Türkiye gibi bir vatanımız devletimiz var 50 yıllık bir süreçte bunların içinden geçmesi lazımdı osman pamukoğlu paşa evinde kahroluyordur bizde dahil 34 12 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    40 yillik keles yakiyorlar 50$, helikopterler bixiler rpgler suriye rejiminden ele gecirilen tanklar nerde? 31 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hangi silahi, 1990 da kullandiklarini mi . bu tipelr silahsiz olabilir mi buna kim inanir.. kici kirik iki mafya ozentileri bile dolasir mi silahsiz.. al gulum ver gulum bakalim basa neler getirecek abd... 24 1 Yanıtla
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