 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Polonya'da Donald Tusk'a yeni hükümet kurma yetkisi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Polonya'da Donald Tusk'a yeni hükümet kurma yetkisi verildi

Polonya parlamentosu, eski Başbakan Donald Tusk'a yeni bir koalisyon hükümeti kurma yetkisi verdi. Yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Andrzei Duda'dan alacağı onay ile yemin edecek. Milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi'nin sekiz yıllık iktidar dönemi sona ermiş olacak. Ancak Tusk, PiS iktidarının etkilerini ortadan kaldırma konusunda zorluklarla karşılaşabilir.

Polonya\'da Donald Tusk\'a yeni hükümet kurma yetkisi verildi
12.12.2023 - 05:24,
Abone Ol

Polonya’da parlamento, eski Başbakan Donald Tusk'a yeni bir koalisyon hükümeti kurma yetkisi verdi.

Yeni hükümet Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Andrzei Duda’dan alacağı onay ile cumhurbaşkanlığı sarayında yemin edecek.

Böylelikle milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) için de sekiz yıldır iktidar dönemi kapanmış olacak. PiS, iki dönemlik iktidarları boyunca AB yetkilileriyle defalarca fikir ayrılıkları yaşamıştı.

Ancak Tusk, PiS iktidarının etkilerini ortadan kaldırma vaadini yerine getirmek konusunda zorluklarla karşılaşabilir.

Tusk'ın merkez koalisyonu Ekim ayındaki seçimlerde en çok sandalyeyi kazanmış fakat bu zamana dek göreve gelememişti.

Mateusz Morawiecki liderliğindeki PiS, seçimde birinci parti olarak çıktı. Ancak tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamadı. Diğer partiler ise PiS ile koalisyona yanaşmadı.

Morawiecki Pazartesi günü yapılan güven oylamasını kaybetti ve Tusk'ın iktidara dönmesinin yolu da açılmış oldu.

2007-2014 yılları arasında Polonya başbakanlığı görevini üstlenen Tusk daha sonra Avrupa Konseyi Başkanı olarak da görev yaptı.

Yüzde 70’den fazla rekor bir katılım sağlandığı Ekim seçimlerinde Tusk’ın AB yanlısı koalisyonu Meclis çoğunluğunu kazandı.

Bu koalisyonda Tusk’ın Sivil Koalisyon (KO) isimli partisiyle birlikte, Üçüncü Yol ve Sol partiler yer alıyor.

Tusk'ın başbakan olarak belirlenmesi için yapılan oylamanın ardından koalisyon milletvekilleri Tusk'ın ismini ilan ettiler ve Polonya milli marşını söylediler.

Daha önce Tusk döneminde dışişleri bakanlığı yapmış Radoslaw Sikorski’nin kabinede yer alması bekleniyor.

Yeni koalisyondan beklentiler de yüksek. Yeni hükümet, önceki yönetimler döneminde sistematik olarak zayıflatıldığını söylediği yargının bağımsızlığını yeniden tesis etmeyi taahhüt etti.

Tusk, "Hukukun üstünlüğünü mümkün olduğunca yeniden tesis edecek bir dizi tedbir üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Tusk ayrıca Brüksel'in hukukun üstünlüğüne ilişkin kaygılar nedeniyle vermeyi reddettiği Polonya için ayrılan 36 milyar euroluk AB fonlarının blokesini kaldırma sözü verdi.

Kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan 2020 tarihli bir mahkeme kararının da iptal edileceğini vadeden Tusk, LGBT bireylere yönelik korumaların güçlendirileceğini söyledi.

Duda'nın güvenoyu alma umudu olmaksızın Morawiecki'yi hükümeti kurmakla görevlendirmesi, 2025 yılına kadar görevde kalacak olan cumhurbaşkanının, Tusk'ın planlarınının önüne taş koyma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Parlamento tarafından onaylanan yasa tasarılarının yasalaşması için, Cumhurbaşkanı Duda tarafından imzalanması gerekiyor. Ancak Duda’nın bunları veto edebilecek yetkisi de var. Tusk'ın koalisyonunun ise cumhurbaşkanının vetosunu geçersiz kılacak yeterli sayıda milletvekili bulunmuyor.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Hükümet, Polonya, Avrupa Birliği, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya'da Donald Tusk'a yeni hükümet kurma yetkisi verildi - Son Dakika

BBC

20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:42:02. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya'da Donald Tusk'a yeni hükümet kurma yetkisi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement