Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yaptırım tehdidi: Umarım uygulamak zorunda kalmayız

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, gözler iki ülke liderinin de katıldığı ve bu hafta Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına çevrilmişti.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GERGİNLİĞİ ZİRVEYE DAMGA VURDU

AB üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerin de liderlerinin katılımıyla ilk kez gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde tansiyon yükselmiş, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in gerginliği damga vurmuştu.

"YUNAN HÜKÜMETİ PROVOKASYONLARI CEVAPSIZ BIRAKMAYACAK"

Zirve için Prag'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan kriz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan gerginliği ele aldığı önemli açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Yunan hükümetinin Türkiye'nin provokasyonlarını nerede ve ne şekilde gösterirlerse göstersin cevapsız bırakmayacağını" vurgularken, 'Türkiye aşırı ve direkt olarak Yunanistan'ı hedef alan söylemlerden vazgeçtiği sürece Atina yönetimi her zaman Yunan-Türk diyaloğundan yana" dedi.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK AVRUPA YAPTIRIMLARI HER ZAMAN MASADA"

Geçtiğimiz günlerde, Yunan medyasında yer alan haberlerde, bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Erdoğan ile Miçotakis arasında bir tartışma yaşandığı öne sürülmüştü. Sözcü gazetesinde yer alana habere göre Miçotakis bu duruma da değinirken, 'Türkiye yine istediği gibi davranmaya devam ediyor." dedi. Miçotakis, Erdoğan ve Ankara yönetimini hedef alırken, "Avrupa Birliği ile verimli bir ilişki kurabilmek için rotasını değiştirmeli. Aksi takdirde AB içinde herhangi bir müttefik bulamayacaktır" dedi. Miçotakis, Türkiye'ye yönelik Avrupa yaptırımlarının her zaman masada olduğunu hatırlatırken, "Umarım uygulamak zorunda kalmayız" dedi. Miçotakis, Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan AB yaptırımlarını ihlal ettiğini de öne sürerek, "Batı yaptırımlarını ihlal ederek Avrupa ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya'ya ihraç etmeye devam ediyorlar" dedi.