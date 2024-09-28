Prens Selman\'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'de devam eden katliamlarıyla ilgili, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

İSLAM ÜLKELERİ, FİLİSTİN'DEKİ DRAMA SESSİZ KALIYOR

İsrail ordusu, geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Gazze'de katliamlarını tüm dünyanın gözü önünde sürdürüyor. İsrail'in vahşetine en güçlü tepkiyi bugüne kadar Türkiye koyarken, birçok İslam ülkesinin kayıtsızlığı ise yürekleri yaraladı.

PRENS SELMAN: FİLİSTİN UMURUMDA DEĞİL

Bunun son örneğini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gösterdi. Selman, ABD merkezli The Atlantic'e verdiği röportajda Filistin'deki dramla ilgili, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." dedi.