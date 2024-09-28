Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil - Son Dakika
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Dünya

Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'de yaptığı vahşetle ilgili skandal ifadeler kullandı. Selman, ''Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var.'' dedi.

28.09.2024 22:57  Güncelleme: 23:25
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'de devam eden katliamlarıyla ilgili, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

İSLAM ÜLKELERİ, FİLİSTİN'DEKİ DRAMA SESSİZ KALIYOR

İsrail ordusu, geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Gazze'de katliamlarını tüm dünyanın gözü önünde sürdürüyor. İsrail'in vahşetine en güçlü tepkiyi bugüne kadar Türkiye koyarken, birçok İslam ülkesinin kayıtsızlığı ise yürekleri yaraladı.

PRENS SELMAN: FİLİSTİN UMURUMDA DEĞİL

Bunun son örneğini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gösterdi. Selman, ABD merkezli The Atlantic'e verdiği röportajda Filistin'deki dramla ilgili, "Filistin meselesi benim kişisel olarak umurumda değil. Benim düşünmem gereken bir ülkem var." dedi.

Prens Selman\'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

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Son Dakika Dünya Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (110)

  • ali azez:
    umrunda değilmiş rabbim seni o tahtan indirsin senin yerine müslüman olan birini getirsin inşallah 1494 104 Yanıtla
    Emir Kozcu:
    O dediğin çok zor.Bunlarin alayı ingiltere de yetişiyor zaten. 252 14
    Abuzer Yavuz:
    tenin tahtını tacınıskmmm 165 11
    Ahmet eren Kacmaz:
    Abd daha çok İTRAİL in enigi bu inançlı falan sanmayın bu suud ailesi 157 8
    YILMAZ GÜL:
    âmin. ABD nin finosu 141 9
    mohamed aras:
    Amin 60 7
    mehmet özcan:
    adamlar krala laf söylüyor bizim sahte padişah dan iyidir merak etmeyin 14 51
    Hakim ATMACA:
    Hangi müslüman gerçek müslüman kaldımı 25 8
  • Murat Itibar:
    Sahtekar Müslüm an 846 48 Yanıtla
  • Turgay Aykac:
    Birgün sıra size geldiğinde başkalarıda size aynı şeyi soyelecek.Atalarim ne güzel söylemiş,ne ekersen onu bicersin 826 46 Yanıtla
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