Putin, Çin\'de Şi ile Görüşecek

BBC

19.05.2026 22:17
Rusya Devlet Başkanı Putin, Pekin'de Şi Jinping ile stratejik işbirliğini görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şi Jinping ile görüşmek üzere Çin'e gitti. Putin, Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından karşılandı.

Putin'in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden birkaç gün sonraya denk geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Şi, Rusya ile Çin'in stratejik ortaklığını nasıl güçlendireceklerini görüşecek ve "önemli uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunacaklar".

2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Putin, ülkesinin dünya sahnesinde diplomatik olarak izole olması nedeniyle her yıl Pekin'i ziyaret ediyor.

Çin, yaptırım uygulanan Rus petrolünün ana alıcısı konumunda. Bu durum Moskova'nın ekonomik olarak olan Pekin'e büyük ölçüde bağımlı olması anlamına geliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun salı günü "Çin ile Rusya arasındaki kalıcı dostluğu" övdü.

Putin de Çin halkına yönelik yayınladığı bir video mesajında, ilişkilerin "eşi benzeri görülmemiş bir düzeye" ulaştığını ve "Rusya ile Çin arasındaki ticaretin büyümeye devam ettiğini" söyledi.

Putin, "Rusya ile Çin arasındaki yakın stratejik ilişki, küresel ölçekte önemli ve istikrar sağlayıcı bir rol oynuyor. Kimseye karşı ittifak kurmadan barış ve evrensel refah peşindeyiz" dedi.

Şi ve Putin'in görüşebileceği konular arasında, "Sibirya'nın Gücü 2" doğal gaz boru hattı inşasının yer alması bekleniyor.

Bu hat Rusya'dan başlayıp Moğolistan üzerinden Çin'e uzanan ve Ortadoğu'dan deniz yoluyla ithal edilen ham petrole kara yolu alternatifi olarak görülüyor.

İki liderin görüşmelerinin ardından ortak bir bildiri imzalamaları da bekleniyor.

Rusya ile Çin arasında imzalanan İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25. yılında gerçekleşen ziyaretin, Trump'ınkinden çok daha sade olacağı görülüyor.

Trump, 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki "çok başarılı" ve "unutulmaz" olarak nitelendirmişti.

Trump, ziyaret sırasında Fox News'e Pekin'in "doymak bilmez" enerji iştahını beslemek için ABD petrolü satın almayı kabul ettiğini söylemişti.

Putin ise Çin'in Moskova'ya olan bağlılığını derinleştirmeyi amaçlıyor.

Fransız AFP ajansına konuşan Asia Society'den Lyle Morris'e göre, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için Çin'e yaptığı petrol satışlarına bağımlı olması nedeniyle, "Putin bu desteği kaybetmek istemiyor".

"Trump, Pekin'in lider bir rol oynamasını umduğunu açıkça işaret ettikten sonra, Putin muhtemelen Şi'den Çin'in Ortadoğu'daki bir sonraki adımı hakkında bilgi almak isteyecektir" diyor.

Pekin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için düzenli olarak görüşme çağrısında bulunsa da Rusya'yı hiçbir zaman kınamadı ve tarafsız kaldı.

Ancak ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşında, Çin ve Rusya'nın öncelikleri farklı olabilir.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden James Char, AFP'ye "(Çin) ekonomik faaliyetlerini sürdürmek için dünyanın başlıca su yollarının serbestliğine güveniyor ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin bir an önce sona ermesini tercih eder" dedi.

Moskova ise "Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların gevşetilmesi nedeniyle İran'daki çatışmalardan ekonomik olarak fayda sağlıyor; bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olabilir".

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nisan ayında Şi ile yaptığı görüşmenin ardından, Ortadoğu'daki savaşın küresel arzı etkilemesi durumunda Rusya'nın Çin'in enerji kıtlığını "telafi edebileceğini" söyledi.

Kaynak: BBC

