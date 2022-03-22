Putin duymasın! Rus gazetesi yanlışlıkla Ukrayna'da kaç askerlerinin öldüğünü yayınladı - Son Dakika
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Putin duymasın! Rus gazetesi yanlışlıkla Ukrayna'da kaç askerlerinin öldüğünü yayınladı

22.03.2022 09:22

Ukrayna-Rusya savaşının 27. gününde Kremlin'e yakınlığıyla tanınan Komsomolskaya Pravda gazetesi, internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını yayınladı. Rus gazetesi, 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığını bildirdi. Fakat yapılan bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdılar. Rusya savaşın başından bu yana kaybettikleri asker sayısını en son 498 olarak açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Putin'e yakınlığı ile bilinen medya kuruluşu Komsomolskaya Pravda, savaşın başladığı günden beri yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı.

10 BİNE YAKIN RUS ASKERİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDULAR

Kısa bir süre sonra kaldırılan verilerde 9 bin 861 Rus askerinin savaşta öldüğü, 16 bin 153 Rus askerinin ise yaralandığı açıklandı.

KISA SÜREDE SİLDİLER

Hükümet yanlısı gazetenin internet sitesine yüklenen verilerin kısa bir süre içinde kaldırıldığını aktaran İngiliz Daily Mail gazetesi, bu verilerin yanlışlıkla yüklenmiş olabileceğini öne sürdü. Hatta başka bir iddiaya göre; Ukrayna yanlısı bir gazeteci bu verileri yüklemiş olabilir.

EN SON 498 ASKERLERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADILAR

2 Mart'ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya'nın ölen asker sayısı ise şaşkınlık yarattı. Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal ettiği ve 10 yıl süren savaşta yaklaşık 15 bin Sovyet askeri yaşamını yitirmişti.

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Son Dakika Dünya Putin duymasın! Rus gazetesi yanlışlıkla Ukrayna'da kaç askerlerinin öldüğünü yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin duymasın! Rus gazetesi yanlışlıkla Ukrayna'da kaç askerlerinin öldüğünü yayınladı - Son Dakika
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