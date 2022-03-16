Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi - Son Dakika
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Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi

16.03.2022 17:30

Tüm dünya tarafından takip edilen Rusya-Ukrayna savaşının 21. gününde Rusya Devlet Başkanı Putin, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Putin, Ukrayna harekatının gerekçesini de vererek "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu" sözlerine yer verdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 21. gününde de çatışmalar ve bombardımanlar devam ederken dün gerçekleşen 5. tur barış görüşmelerinde de barış kararı çıkmadı ancak iki taraftan da yapılan açıklamalarda olumlu sinyaller verildi.

"UKRAYNA NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLABİLİRDİ"

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaştaki son gelişmeler ve uygulanan yaptırımlarla ilgili bir konuşma yaparak Ukrayna'ya girme gerekçelerini anlattı. Askeri harekat dışında bir seçeneklerini kalmadığını söyleyen Putin, "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi" dedi.

"BATI RUSYA'YI PARÇALAMAYA ÇALIŞIYOR"

Harekatın planlandığı gibi gittiğini de aktaran Putin, yaptırımlar hakkında ise "Rusya'nın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız, Ukrayna'nın ülkemize karşı saldırılar için bir kale haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz. Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev'i kan dökmeye itiyor. Batı Rusya'yı parçalamaya çalışıyor fakat başarılı olamayacak. Batı bir yalanlar imparatorluğu. Batı, Rusya'daki sivilleri provoke etmeye çalışıyor. Tüm gezegen, Batı'nın hırsının bedelini ödüyor. Batı'nın problemleri artmaya devam edecek. Ekonomik yaptırımlar Batı ülkeleri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtı. Batı, enerji maliyeti artışı ile karşı karşıya. Fakir ülkelerde açlıktan ölecek olan milyonların hesabını kim verecek?" ifadelerine yer verdi.

Putin, Ukrayna işgalinin gerekçesini açıkladı: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi

"BATI YÜKSEK ENRJİ MALİYETLERİYLE KARŞI KAŞIYA"

Putin yaptırımların tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdiğini, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacağını ve Batı'nın yüksek enerji maliyet artışıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"KISITLAMALAR HER SENARYODA UYGULANACAKTI"

Putin yaptırımlara rağmen Rusya'da faaliyetlerini sürdüren firmalara da teşekkür ederek, "ABD'den baskı olmasına rağmen ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere teşekkür ederim. Rusya'ya karşı kampanyaya katılanlara da şunu vurgulamak istiyorum: Kısıtlamalar her senaryoda zaten uygulanacaktı. Operasyonumuz Batı için bir sebepti, bahaneydi. Kırım'daki referandumdan sonra da aynısı yaşandı. Kırım halkı özgür iradeleri ile ana vatanlarına katılmak istediklerinde de aynısı oldu" diye konuştu.

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