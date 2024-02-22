Putin'e küfreden Biden'a Moskova'dan yanıt: Putin'i rahatsız etmez ancak ABD için utanç verici - Son Dakika
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Putin'e küfreden Biden'a Moskova'dan yanıt: Putin'i rahatsız etmez ancak ABD için utanç verici

Nükleer çatışma riskine neden olduğunu söylediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diye küfreden ABD Başkanı Joe Biden'a Moskova'dan zehir zemberek yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ''ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici.'' derken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Biden için, ''moruk'' ve ''bunamış'' ifadelerini kullandı.

22.02.2024 18:43  Güncelleme: 19:11
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Manyak o... ç..u" şeklinde küfreden ABD Başkanı Joe Biden'a Moskova'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici." ifadelerini kullanırken,Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Biden için, "moruk" ve "bunamış" dedi.

BIDEN'DAN PUTİN'E KÜFÜR: MANYAK O...Ç.U

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır sözler kullandı. Putin'e küfreden Biden, "Manyak o... ç..u" ifadesini kullandı. Putin'in nükleer çatışma endişesine neden olduğunu belirten Biden, eski ABD Başkanı Trump'ı da sessizlik kalmakla suçladı.

Putin'e küfreden Biden'a Moskova'dan yanıt: Putin'i rahatsız etmez ancak ABD için utanç verici
ABD Başkanı Joe Biden

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Biden'ın sözlerine Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söyledi.

Putin'e küfreden Biden'a Moskova'dan yanıt: Putin'i rahatsız etmez ancak ABD için utanç verici
Rusya Devlet Başkanı Joe Biden

"ABD İÇİN UTANÇ VERİCİ"

Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici. Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Putin'e küfreden Biden'a Moskova'dan yanıt: Putin'i rahatsız etmez ancak ABD için utanç verici
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"MORUK VE BUNAMIŞ"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor" dedi.

Putin'e küfreden Biden'a Moskova'dan yanıt: Putin'i rahatsız etmez ancak ABD için utanç verici
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Putin\'e küfreden Biden\'a Moskova\'dan yanıt: Putin\'i rahatsız etmez ancak ABD için utanç verici

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Son Dakika Dünya Putin'e küfreden Biden'a Moskova'dan yanıt: Putin'i rahatsız etmez ancak ABD için utanç verici - Son Dakika

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