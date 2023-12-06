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Putin'e Ortadoğı ziyaretinde dört Rus savaş uçağı eşlik etti - Son Dakika
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Putin'e Ortadoğı ziyaretinde dört Rus savaş uçağı eşlik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile petrol üretimi, Gazze-İsrail savaşı gibi konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a geçiş yaptı. Abu Dabi'de BAE lideri tarafından sıcak bir karşılama yaşandı.

Putin\'e Ortadoğı ziyaretinde dört Rus savaş uçağı eşlik etti
06.12.2023 - 16:26,  Güncelleme: 16:35
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emilikleri'ne gitti. Putin daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile petrol üretimi ve Gazze ve İsrail arasında yaşanan savaş ile ilgili gelişmeleri görüşmek için Suudi Arabistan'a gidecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile petrol üretimi ve Gazze ve İsrail arasında yaşanan savaş ile ilgili gelişmeleri görüşmek içim Suudi Arabistan'a gitti.

Putin'e Ortadoğu'da dört Rus savaş uçağı eşlik etti. Ukrayna savaşından sonra ilk kez Ortadağu'ya ziyarette bulunan Putin'e savaş uçakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye kadar eşlik etti.

Putin' uçağını ayrıcaBAE jetleri, Putin'nin uçağını selamladı.

Abu Dabi'de Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Putin'e "sevgili dostum" olarak nitelendirdi.

Putin Şeyh Muhammed'e, "İlişkilerimiz, büyük ölçüde sizin pozisyonunuz sayesinde eşi görülmemiş derecede yüksek bir seviyeye ulaştı." dedi. "BAE, Rusya'nın Arap dünyasındaki ana ticaret ortağıdır."

Putin, Rusya ve BAE'nin, üyeleri dünya petrolünün yüzde 40'ından fazlasını pompalayan OPEC+'nın bir parçası olarak işbirliği yaptığını, İsrail-Hamas çatışmasını ve Ukrayna'yı görüşeceklerini söyledi.

Putin, BAE'nin ardından Ekim 2019'dan bu yana MbS ile ilk yüz yüze görüşmesi için Suudi Arabistan'a gidecek. Bölgeye son ziyareti Temmuz 2022'de İran'da Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Suudi Arabistan, Rusya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'e Ortadoğı ziyaretinde dört Rus savaş uçağı eşlik etti - Son Dakika
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