Putin, Finlandiya ve Norveç liderleriyle Ukrayna krizini telefonda görüştü

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Temaslarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un St. Petersburg ve Oslo'daki temaslarının yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılan son görüşmeler değerlendirildi. Liderlerin, çatışmaların tamamen durdurulmasının ardından her iki ülkenin güvenliğini sağlama yollarını ele almak üzere Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin kasım ayının ilk yarısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yeniden başlatılması kararını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Çatışma bölgesindeki mevcut durumu değerlendiren Putin, krizin temel nedenlerine işaret ederek adil ve kalıcı bir barışın ancak Rusya'nın çıkarlarının hiçbir ön koşul olmaksızın tam olarak dikkate alınması halinde mümkün olacağını vurguladı. Putin ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun çatışmacı politikalarının askeri eylemleri uzattığına dikkati çekti. Görüşmede Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'daki güvenlik konuları da ele alınırken, Finlandiya ve Norveç liderleri uluslararası deniz hukukuna ve seyrüsefer özgürlüğüne uyulmasının önemini teyit etti.

FİNLANDİYA VE NORVEÇ'TEN ORTAK AÇIKLAMA

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı ile Norveç Başbakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmenin Ukrayna ile istişare edilerek gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, temasın Abu Dabi'de yapılması planlanan müzakereler öncesinde diplomatik çabaları desteklemek ve mesajları doğrudan iletmek amacıyla başlatıldığı belirtilerek, Baltık Denizi ile Kuzey Bölgesi'ndeki istikrarın önemine dikkat çekildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, "Görüşme samimi ve içerik açısından zengindi. Rusya ile komşu ülkeleriz. Bu savaşın sonucu, bizim ve geniş anlamda Avrupa'nın güvenliğini doğrudan etkileyecektir. Savaşı sona erdirmek için doğrudan görüşmelerin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Norveç Başbakanı Store ise "Savaş, muazzam insani ve maddi kayıplara yol açıyor. Yaşanan acılar ve yıkım nesiller boyu etkisini gösterecektir. Telefon görüşmesinde gerilimin azaltılmasının önemini vurguladık" değerlendirmesinde bulundu.