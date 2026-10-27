Putin, Finlandiya ve Norveç liderleriyle Ukrayna krizini telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Putin, Finlandiya ve Norveç liderleriyle Ukrayna krizini telefonda görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Putin, Finlandiya ve Norveç liderleriyle Ukrayna krizini telefonda görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile Ukrayna krizini telefonla görüştüğünü açıkladı. Liderler, Rusya-Ukrayna-ABD üçlü görüşmelerinin kasımın ilk yarısında Abu Dabi'de yeniden başlatılması kararını memnuniyetle karşıladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Temaslarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un St. Petersburg ve Oslo'daki temaslarının yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılan son görüşmeler değerlendirildi. Liderlerin, çatışmaların tamamen durdurulmasının ardından her iki ülkenin güvenliğini sağlama yollarını ele almak üzere Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü görüşmelerin kasım ayının ilk yarısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yeniden başlatılması kararını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Çatışma bölgesindeki mevcut durumu değerlendiren Putin, krizin temel nedenlerine işaret ederek adil ve kalıcı bir barışın ancak Rusya'nın çıkarlarının hiçbir ön koşul olmaksızın tam olarak dikkate alınması halinde mümkün olacağını vurguladı. Putin ayrıca Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun çatışmacı politikalarının askeri eylemleri uzattığına dikkati çekti. Görüşmede Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa'daki güvenlik konuları da ele alınırken, Finlandiya ve Norveç liderleri uluslararası deniz hukukuna ve seyrüsefer özgürlüğüne uyulmasının önemini teyit etti.

FİNLANDİYA VE NORVEÇ'TEN ORTAK AÇIKLAMA

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı ile Norveç Başbakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada ise görüşmenin Ukrayna ile istişare edilerek gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, temasın Abu Dabi'de yapılması planlanan müzakereler öncesinde diplomatik çabaları desteklemek ve mesajları doğrudan iletmek amacıyla başlatıldığı belirtilerek, Baltık Denizi ile Kuzey Bölgesi'ndeki istikrarın önemine dikkat çekildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, "Görüşme samimi ve içerik açısından zengindi. Rusya ile komşu ülkeleriz. Bu savaşın sonucu, bizim ve geniş anlamda Avrupa'nın güvenliğini doğrudan etkileyecektir. Savaşı sona erdirmek için doğrudan görüşmelerin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Norveç Başbakanı Store ise "Savaş, muazzam insani ve maddi kayıplara yol açıyor. Yaşanan acılar ve yıkım nesiller boyu etkisini gösterecektir. Telefon görüşmesinde gerilimin azaltılmasının önemini vurguladık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriVladimir PutinFinlandiyaPolitikaKremlinNorveçRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
13:57
Şile’de yine aynı manzara Evler adeta artık gölün içinde
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:16:53. #7.13#
SON DAKİKA: Putin, Finlandiya ve Norveç liderleriyle Ukrayna krizini telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei