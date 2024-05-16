Putin'in Çin ziyareti: Stratejik ortaklık derinleşiyor - Son Dakika
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Putin'in Çin ziyareti: Stratejik ortaklık derinleşiyor

Putin\'in Çin ziyareti: Stratejik ortaklık derinleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti başladı. Putin, yeni başkanlık dönemindeki önceliklerini işaret ederek, Çin ile stratejik ortaklığı derinleştirmeyi umut ediyor. Ziyaret, Putin ile Çin lideri Şi Cinping'in son 15 aydaki üçüncü görüşmesi olacak. Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Batı dünyasının uyguladığı yaptırımlar karşısında, Çin Rusya'nın en önemli ticari ortağı konumunda. Ancak, uluslararası baskı Rusya'ya askeri destek iddialarıyla artıyor. Putin'in programında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı kutlanacak ve stratejik iş birliği kapsamında belge ve deklarasyonlar imzalanacak.

16.05.2024 05:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki gün sürecek olan Çin ziyareti başladı.

Bu, Putin'in geçen hafta resmi olarak başlayan 5. dönem başkanlığının ilk resmi ziyareti. Bu anlamda Putin, 6 yıl sürecek olan yeni başkanlık dönemindeki önceliklerinin de işaretini vermiş oluyor.

ABD'nin en güçlü iki jeopolitik rakibinin buluşmasında Kremlin, Pekin'le stratejik ortaklığı derinleştirmeyi umut ediyor. Batı da ziyareti yakından izliyor.

Çin ve Rusya Şubat 2022'de, Putin'in binlerce askerini Ukrayna'ya göndermesinden günler önce Pekin'e yaptığı ziyarette, "sınırsız iş birliği" niyeti açıklamışlardı.

Bu Putin ile Çin lideri Şi Cinping'in son 15 aydaki üçüncü görüşmesi olacak.

Cinping de üçüncü dönem başkanlığının başlamasından kısa bir süre sonra, Mart 2023'de Moskova'yı ziyaret etmişti.

Putin'in ziyareti nedeniyle Pekin'deki Chang'an Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı ve Tiananmen Meydanı Rusya ve Çin bayraklarıyla süslendi.

Rusya'nın Ukrayna savaşı ve Çin desteği

Putin ziyaret öncesi Çin'in resmi Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada, Çin lideri Şi'ye "ulusal çıkarlar ve karşılıklı derin güvene dayalı bir stratejik ortaklık" kurmaktaki yardımları için teşekkür etti. Putin yeni başkanlık döneminin ilk ziyaretini de bu nedenle Çin'e yaptığını vurguladı.

Putin, Moskova-Pekin ilişkilerinin mevcut seviyesini de "benzeri görülmemiş bir stratejik ortaklık" olarak tanımladı.

Ukrayna'da iki yılı geride kalan savaş nedeniyle Batı dünyasının Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar karşısında, Çin Rusya'nın en önemli ticari ortaklarından.

Ancak, Rusya'ya askeri teknoloji ve ekipman sağladığı iddiasıyla Pekin'e yönelen uluslararası baskı da artıyor.

Çin ise Rusya'ya askeri destek ya da silah sağlamadığını savunuyor ancak Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamayı da reddediyor.

Rusya-Çin ticareti 2023 yılında 240 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

Putin'in programında neler var?

Putin'i Çin'de yoğun bir iki gün bekliyor.

Bugün Şi Cinping'le yapacağı ikili görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı da kutlanacak.

Kremlin görüşmede stratejik iş birliği kapsamında onlarca ortak belge ve deklarasyonun imzalanacağını belirtti.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Yuri Borisov ve Askeri-Teknik İş Birliği Federal Servisi başkanı Dmirty Shugaev de Çin'de bazı görüşmelerde bulunacak.

Putin'in Çin Başbakanı Li Qiang ile de görüşmesi bekleniyor.

Cuma günüyse Putin, Rusya'yla yakın kültürel ve tarihi bağları olan Harbin kentinde, Çin-Rusya İş Konferansı'na katılacak. Putin Çin'in kuzeydoğusundaki bu kentte, 1946 yılında kentin kurtuluşunda hayatını kaybeden Rus askerleri için yapılmış olan anıtı da ziyaret edecek.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Putin'in Çin ziyareti: Stratejik ortaklık derinleşiyor - Son Dakika

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