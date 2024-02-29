Putin\'in halka sesleniş konuşması: Ukrayna savaşı ve Navalni gölgesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimlere altı hafta kala yıllık halka sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.
Putin’in altı yıl daha ülkeyi yöneteceğine kesin gözüyle bakılsa da Rus muhalif Aleksey Navalni’nin yarın Moskova’da gerçekleşecek cenazesi siyasete gölge düşürüyor.
Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, kocasının ölümünden ötürü Putin’i suçluyor.
Konuşması Moskova sokaklarında büyük ekranlardan ve sinema salonlarından verilen Putin’in sözlerinin başlangıç noktası geleceğe bakmak ile ilgiliydi.
“Rusya'da insanların Ukrayna’daki savaşı desteklediğini” savunan Putin, Batı’nın Rusya’yı yok etmek niyetinde olduğunu dile getirdi.
Putin, Rusya’nın milyarderlerinin ve sıradan insanlarının Ukrayna’daki savaş için milyarlarca ruble yardımda bulunduğunu aktardı.
BBC Rusça’dan Olga Ivshina’ya göre ise Rusya ordusu yolsuzlukla suçlanıyor ve ordunun en temel malzemelere erişimi bulunmuyor.
Bunun da direkt Rusya’nın sahadaki performansını etkilediğini ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı düşünülüyor.
Putin aynı zamanda Ukrayna’ya silah göndermeyi düşünen Batı ülkelerini uyararak, “Bizim de onların topraklarını vurabilecek silahlarımız olduğunu bilmeleri gerek” dedi.
Rusya’nın ailevi ve geleneksel değerlere önem verdiğini vurgulayan Putin, “Rusya’nın Avrupa’nın en büyük ekonomisi” olduğunu iddia etti.
Putin aynı zamanda ülkesine “yüzlerce yeni markanın ve şirketin geldiğini” söyledi.
Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından çok sayıda şirket Rusya’daki operasyonlarına son vermişti.
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