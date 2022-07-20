Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerine devam ederken Putin savaş dönemindeki ikinci yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdi. İran'ın başkenti Tahran'a gelen Putin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.

İNGİLİZLERDEN "PUTİN TOPALLIYOR" İDDİASI

Tarihi zirve dünya gündeminde geniş yer bulurken Putin'in görüntüsü kısa sürede pek çok gazetede haber oldu. İngiliz Metro gazetesi ' Vladimir Putin, İran'a indikten sonra kırmızı halıda topallıyor' başlıklı haberinde Rus liderin uçağın merdivenlerinden inerken zorlandığı ve 'fark edilebilir' bir şekilde topalladığı iddiasına yer verildi.

"SAĞ KOLU ASILI HALDE DURUYORDU"

Bu görüntünün Putin'in sağlık durumu ile ilgili söylentileri körüklediğinin altının çizildiği haberde şu ifadeye yer verildi; 'Putin dengesiz görünüyordu ve sağ kolu sertçe yanında asılı halde duruyordu.'

"ÖLÜMCÜL KANSER OLDUĞU İDDİALARINI KUVVETLENDİRİYOR"

Bu görüntülere atıfta bulunan bir başka İngiliz gazete Mirror ise Putin'in topalladığını ve bir süredir sağ kolunu hareket ettirmediğini yazdı. Haberde 'Putin ayakları üzerinde kararsız görünüyor ve bu görüntüler Rus liderin Parkinson veya ölümcül kanser olduğu söylentilerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olabilir.'

EN FAZLA 3 YILLIK ÖMRÜNÜN KALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı. İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

"GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR"

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda. Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor."