Putin\'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu. Ukrayna'nın ABD füzeleriyle saldırısını püskürten Rusya'da çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

İNGİLTERE'YE ÖZEL İLGİ

Kremlin ve medya kuruluşları İngiltere ve müttefiklerine, Rusya'ya karşı savaşının ortasında Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna'nın silahlandırılmasına devam etmesi nedeniyle defalarca tehditlerde bulundu. Rus devlet televizyonundan bir sunucu, nükleer savaş çıkması durumunda Kremlin'in İngiltere'ye "özel ilgi" göstereceği uyarısında bulundu .

Rus bir TV sunucusunun yayında Avrupa kıtasında nükleer silahların kullanımı hakkında konuştuğu ve özellikle İngiltere'ye yönelik tehditler savurduğu görüld. Sunucu, nükleer silahlara sahip olduğuna inanılan Rusya'nın Kaliningrad eksklavından hedef alınacak Avrupa'daki bir dizi ülkeden de bahsetti.

SALDIRILACAK İLK ÜLKELERİ AÇIKLADI

Videoda, Baltık ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Almanya ve Fransa'nın potansiyel bir füze saldırısının ilk hedefleri olduğu söylendi. mirror.co'da yer alan habere göre sunucu daha sonra nükleer saldırı durumunda "özel ilgi" görecek olan İngiltere'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel düşmanımız olarak Britanya'ya özel ilgi göstereceğiz çünkü Rus) Kuzey Filosu'nun önemli bir kısmı ona karşı çalışacak. Washington, yalnızca Londra'yı değil, Manchester, Birmingham ve Kral'ın nükleer füzeleri "trident" olarak depoladığı İskoçya'daki en büyük deniz üssü Devonport, Clyth'i , Sheerness limanını ve Kent bölgesindeki Chatham tersanesini de saldırı altına alıyor."