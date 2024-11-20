Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı - Son Dakika
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Dünya

Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamasının yankıları sürüyor. Son olarak Rus devlet televizyonunda dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Kremlin'in nükleer savaş durumunda hangi ülkeleri hedef alacağı tek tek sayıldı.

20.11.2024 15:43
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu. Ukrayna'nın ABD füzeleriyle saldırısını püskürten Rusya'da çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

İNGİLTERE'YE ÖZEL İLGİ

Kremlin ve medya kuruluşları İngiltere ve müttefiklerine, Rusya'ya karşı savaşının ortasında Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna'nın silahlandırılmasına devam etmesi nedeniyle defalarca tehditlerde bulundu. Rus devlet televizyonundan bir sunucu, nükleer savaş çıkması durumunda Kremlin'in İngiltere'ye "özel ilgi" göstereceği uyarısında bulundu .

Rus bir TV sunucusunun yayında Avrupa kıtasında nükleer silahların kullanımı hakkında konuştuğu ve özellikle İngiltere'ye yönelik tehditler savurduğu görüld. Sunucu, nükleer silahlara sahip olduğuna inanılan Rusya'nın Kaliningrad eksklavından hedef alınacak Avrupa'daki bir dizi ülkeden de bahsetti.

SALDIRILACAK İLK ÜLKELERİ AÇIKLADI

Videoda, Baltık ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Almanya ve Fransa'nın potansiyel bir füze saldırısının ilk hedefleri olduğu söylendi. mirror.co'da yer alan habere göre sunucu daha sonra nükleer saldırı durumunda "özel ilgi" görecek olan İngiltere'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel düşmanımız olarak Britanya'ya özel ilgi göstereceğiz çünkü Rus) Kuzey Filosu'nun önemli bir kısmı ona karşı çalışacak. Washington, yalnızca Londra'yı değil, Manchester, Birmingham ve Kral'ın nükleer füzeleri "trident" olarak depoladığı İskoçya'daki en büyük deniz üssü Devonport, Clyth'i , Sheerness limanını ve Kent bölgesindeki Chatham tersanesini de saldırı altına alıyor."

Putin\'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Kremlin, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • poyraz can:
    bu Rusya bir hikim yapamaz merak etmeyin, Ukrayna'ya rezil oldular anca laf salatası 34 86 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    İnşallah sen saydıkların hepsini dile getir icraatını yap gerisini biz türkiye olarak hallederiz zaten sana güvenimiz sonsuz Putin amca 67 27 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Sanırım zaman daralıyor.. Yakında büyük hadiseler olacak gibi.. Allah mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.. çok çalışmak gerek 73 8 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    hiç bir pok yiyemez diktatör Putin 19 55 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Ziyaaaaaaaaaaaaaaaaaa 18 18 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Hedef Birmingham Ve edinburgh 14 5 Yanıtla
  • Bahadir Karahanli:
    Aman Putin abi Norwich e atmada Yukarılara atabilirsin 10 9 Yanıtla
  • Merin Yalcin:
    putin'ciğim canım benim Türkiye'yi hedef almada" nereyi alırsan al. 11 8 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ben demistim ibrahim bunlar 3 cu dunya savasina giremez diye 8 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Buda bizim çomar gibi boşuna havliyor 0 2 Yanıtla
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