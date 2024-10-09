Putin, Lukaşenko'ya Aziz Andreas Nişanı Verdi - Son Dakika
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Dünya

Putin, Lukaşenko'ya Aziz Andreas Nişanı Verdi

Putin, Lukaşenko\'ya Aziz Andreas Nişanı Verdi

Putin, Belarus lideri Lukaşenko'ya Rusya'nın en yüksek nişanı Aziz Andreas'ı ödüllendirdi.

09.10.2024 12:26
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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alexander Lukaşenko'ya 'Aziz Andreas Nişanı' verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya Rusya'nın en üst düzey nişanı olan 'Aziz Andreas Nişanı'nı verdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukaşenko'ya Rusya'nın en üst düzey nişanı olan 'Aziz Andreas Nişanı'nı verdiğini söyledi. Ushakov, Putin ve Lukaşenko'nun güçlü bir dostluğa sahip olduğunu belirterek, iki liderin sık sık bir araya geldiğini ve düzenli olarak telefon görüşmeleri yaptığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise her iki liderin ülkelerinin çıkarlarını korumada başarılı olduklarını ve böylece Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) çıkarlarını da koruduklarını belirtti.

Kremlin'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Belarus lideri, Rusya ile Belarus arasındaki 'müttefik ilişkileri ve stratejik ortaklığı geliştirmedeki olağanüstü başarıları' ve 'Rus ile Belarus halkları arasındaki dostane bağları güçlendirmesi' nedeniyle ödüllendirildi. Lukaşenko'nun Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulmasına ve etkin işleyişine büyük kişisel katkısı olduğu da vurgulandı.

Rusya'nın en önemli devlet nişanı olarak bilinen ve ilki 1698 yılında verilen Aziz Andreas Nişanı, Rusya için üstün hizmette bulunanlara takdim ediliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Putin, Lukaşenko'ya Aziz Andreas Nişanı Verdi - Son Dakika

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