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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Putin: Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi - Son Dakika

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