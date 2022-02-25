Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek - Son Dakika
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Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek

25.02.2022 14:53

ABD'ye göre, Rusya'nın amacı başkent Kiev başta olmak üzere kritik şehirleri ele geçirmek ve ülkenin yönetimine Moskova yanlısı bir hükümet getirmek. Bunun için de önce Ukrayna hava kuvvetlerini ve hava savunma sistemini çökertmek, ardından da savaşı karada kazanmak istiyor.

Uluslararası medya kuruluşlarına konuşan ABD istihbaratından yetkililer ve kaynaklar Putin'in Ukrayna'da atmak istediği adımları duyurdu. Katar merkezli Al-Jazeera'ya konuşan üst düzey bir ABD'li savunma bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın amacının Kiev başta olmak üzere kritik şehirleri ele geçirmek olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan yetkili Putin'in amacının Moskova yanlısı bir hükümeti göreve getirmek olduğunu dile getirdi.

"PUTİN ÖNCELİKLE UKRAYNA HAVA KUVVETLERİNE SALDIRACAK"

Öte yandan ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan istihbarat yetkilileri Putin'in planının detaylarını da mercek altına aldı. Yetkililer, Putin'in öncelikle Ukrayna hava kuvvetlerine saldıracağını ve hava savunma sistemlerini yok ettikten sonra karadan Ukrayna'da askerlerle çatışacağını dile getirdi.

"RUSYA LİDERİNİN ÖNCELİĞİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ"

Bloomberg'e konuşan uzmanlar Putin'in önceliğinin rejim değişikliği olduğunu dile getirdi. Putin'in Donbas bölgesindeki hakimiyetinden başka toprak ele geçirmek istemediği de belirtildi.

"HEDEFLERİ ÜST DÜZEY YÖNETİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Mykhaylo Podolyak da Rusya'nın havadan müdahale edebileceğini söyledi. Podolyak, "Hedeflerinden biri üst düzey yönetimi görevden almak. Hükümete girme girişimi olabilir" yorumunu yaptı.

Rusya parlamentosu Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyacheslav Nikonov da bu yönde bir açıklama yaptı. Nikonov, Rusya'nın Moskova yanlısı bir yönetim istediğini dile getirse de Rusya tarafından belirlenmiş bir hükümete Ukrayna halkının nasıl tepki vereceği bilinmiyor.

"RUSYA SÜREKLİ BİR SİLAHLI ÇATIŞMAYI KALDIRAMAZ"

Moskova merkezli savunma uzmanı Pavel Felgenhauer, Putin'in nihai amacının bölgeyi askerden arındırmak olduğunu ve Ukrayna'yı işgal etmek olmadığını dile getirdi. Felgenhauer, "Rusya sürekli bir silahlı çatışmayı kaldıramaz. Ani saldırılar olacak. Yıldırım bombardımanı olacak" yorumunu yaptı.

Bloomberg'e konuşan ve ismini açıklamayan üst düzey Batılı istihbarat yetkisi de "Rusya, Kiev yakınlarındaki askeri hava üslerini ele geçirerek bu planı tercih etti. Ukrayna askerleri dayanıklılık gösterdi ve hükümet düşse de savaşmaya devam ederler. Fakat hava savunma sistemleri olmadan Rusya'nın saldırılarına dayanamaz" ifadesini kullandı.

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