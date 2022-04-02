Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam - Son Dakika
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Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam

02.04.2022 23:06

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki ülke arasında İstanbul'da barış zemini oluşması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda konuşan Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Taslak belge, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildi. Zelenskiy ve Putin görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna-Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi.

"GÖREVİMİZ OLASI TOPLANTIYA HAZIRLANMAK"

İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:

"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

ANKARA VE İSTANBUL İHTİMALİ

Arakhamia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi.

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Son Dakika Dünya Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam - Son Dakika


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